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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türkiye’de 'dijital şehircilik' alanında bir ilk

İHA

Türkiye’de 'dijital şehircilik' alanında bir ilk

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Erzurum Valiliği ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde hazırlanan ‘Dijital Şehir Erzurum’ projesi, Erzurum Kalesi önünde tanıtıldı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Erzurum Valiliği ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde hazırlanan ‘Dijital Şehir Erzurum’ projesinin ilk tanıtımı Erzurum Kalesi önünde yapıldı. Bu yönde Erzurum, 'Dijital Şehir' projesi ile teknolojik açıdan gelişip, dronlarla şehrin her bölgesi izlenerek 3 boyutlu hale getirilecek. Bu sayede şehir içerisinde problemli olan alanlar belirlenerek daha kısa sürede bu alanlara müdahale edilebilecek. Öte yandan, Erzurum’da 7 bin 500 hektarlık alanda dronla taramalar yapılarak sorunlara çözüm aranacak.
Valilik olarak Büyükşehir Belediyesiyle beraber tüm hizmetlerini en ücra köşelere kadar taşıdıklarını kaydeden Erzurum Valisi Okay Memiş, “Ben bu ilin valisi olarak 4 yıldır gözlemlediğim şeyleri çok net bir şekilde ifade eden bir yöneticiyim. Sayın Mehmet Sekmen ve çalışkan ekibinin öncülüğünde Erzurum her geçen gün güzelleşiyor, daha yaşanılabilir daha güzel bir şehir haline geliyor. 2 bin köyümüz, 20 ilçemiz var. Türkiye'nin 4'üncü büyük vilayetiyiz. Avrupa'daki birçok ülkeden daha büyük coğrafyaya sahibiz. Hizmetlerimizi de hem valiliğimiz olarak hem de büyükşehir ve yerel yönetim hizmetleri olarak en ücra köşelere kadar götürmeye gayret ediyoruz. Burası muhteşem bir yer, ben bu mekana bayılıyorum. Ulu Cami bin yıllık Türkİslam medeniyetinin yapı taşı, bizim tapu senedimiz, Anadolu'nun tapu senedidir. Çifte Minareli Medrese, hemen yanındaki Üç Kümbetler, Erzurum Kalesi, Lalapaşa Camii, yine Yakutiye Medresesi, ben burayı Sultanahmet Meydanı’na benzetiyorum. Dediğim gibi parkları, bahçeleri, yolları, binaları, yerleşim yerleri, mimarisi ile güzelleşen bir Erzurum var. Sayın Mehmet Sekmen ve Büyükşehir Belediyesi ekibine çalışmalarından dolayı minnettarlığımı tekrarlamak istiyorum. Tabii ki şehrimizin güzelleşmesinde ve gelişmesinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının da çok katkıları var. Özellikle Sayın Bakanımız Murat Kurum Bey'in Erzurum'a çok özel bir desteği ve ilgisi var. Kendilerine de buradan şükranlarımı sunuyorum. Belediye hizmetlerinde başka şehirlere imrenmiyoruz. Bu anlamda emeği geçen herkese teşekkür ederim” diye konuştu.
'Dijital Şehir' projesinin Türkiye’de büyükşehirler arasında ilk defa Erzurum’da uygulanacağını belirten Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de, “Bugün dijital şehircilik alanında milat sayılabilecek bir günde, kadim şehrimizin geleceği açısından son derece önemli olan bir günde sizlerle birlikteyiz. Günümüzde şehirlerin artan sorunlarına çözüm bulabilmek, daha konforlu bir hayat sürdürebilmek için sürdürülebilir akıllı şehirlerin sayısının artmasına ihtiyaç vardır. Bunun için yapılması gereken ise şehirlerde tüm verilerin toplanıp değerlendirilmesi, yorumlanması, sorunların ele alınıp, bu sorunlara dijital çağa uygun çözümler üretilmesidir. Bir şehrin sürdürülebilir akıllı şehir özelliği taşıması makro ve mikro tüm bileşenlerin ele alınarak daha kaliteli ve konforlu hizmet için en yeni fikir ve projelerin geliştirilmesine bağlıdır. Bizler de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız, Erzurum Valiliğimiz ve Büyükşehir Belediyemizin iş birliğinde Akıllı Kent Sistemleri’nin daha bütünüyle dijital şehirciliğin en önemli aşaması olan ve üç boyutlu haritalandırmayı esas alan yeni bir proje hazırladık. Dijital Şehir Erzurum projemiz ile birlikte şehrimizi 7 bin 500 hektarlık alanda dronlarla tarayacağız. Büyükşehirler içerisinde ilk kez Erzurum’da uygulanacak olan bu projeyle, Kent Bilgi Sistemleri ve Coğrafi Bilgi Sistemleri gibi kentimizin bilgi teknolojisini, altyapı sistemleriyle bütünleştirerek tabiri yerindeyse Erzurum’un röntgenini çekmiş olacağız. Şehrimizin en önemli noktalarında ve belirlenen lokasyonlarda 50 kişilik bir ekip görev yapacak. 25 dron ile 56 farklı lokasyonda halihazırda haritalama çalışması yapacağız. Ayrıca projemiz kapsamında etkin uçuşlar için 202 yer kontrol noktası tespit edildi ve gerekli ölçümler de yapıldı. Erzurum’da 19, 20 ve 21 Temmuz tarihlerini kapsayan dron uçuşlarıyla birlikte şehrimizin hava çekimlerini yaparak yeni dijital veriler elde edeceğiz. Projemiz kapsamında şehrimizin hava fotoğrafları ve ortofotoları çekilecek. Halihazır haritaların hazırlanacağı Dijital Şehir Erzurum projemiz kapsamında şehrimizin üç boyutlu modelini de çıkarmış olacağız” dedi.

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