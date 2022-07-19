15. Şenkaya Kültür ve Bal Festivali'nde 16 yaşında 'bal güzeli' seçildi

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Erzurum'un Şenkaya ilçesinde Şirankes mesire alanında düzenlenen 15. Şenkaya Kültür ve Bal Festivali'nde 'bal güzeli' Dilek İlhan seçildi.

Şenkaya'da Şirankes mesire alanında 15. Şenkaya Kültür ve Bal Festivali düzenlendi. Şenkaya Anadolu Lisesi öğrencisi olan 16 yaşındaki Dilek İlhan, düzenlenen bal festivalinde 2022 yılının Şenkaya organik bal güzeli seçildi. Dilek İlhan, “Bu sene bal güzeli seçildim çok mutlu oldum herkese teşekkür ederim” dedi.

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