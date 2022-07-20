Bilge Koleji öğrencilerinin büyük başarısı gururlandırdı

Birçok kişinin yaşamdaki başarısına katkısıyla bilinen Erzurum Özel Bilge Koleji eğitim hayatındaki başarı zincirlerine birini daha ekledi. Eğitime sosyal sorumluluk alanında da büyük destekler veren Özel Bilge Koleji'nin öğrencileri her yıl olduğu gibi bu yılda LGS'den sonra YKS'ye de damgasını vurdu.

19 Ağustos 2015 tarihinde kurulduğu ilk günden beri birçok üniversiteye öğrenci gönderen ve yüzlerce bilim insanı yetiştiren, destekleyen Özel Bilge Koleji bu sene de LGS' den sonra YKS'de büyük başarı elde etti. Bu yıl yapılan sınavlarda hem bireysel hem de toplu başarıda zirvedeki yerini aldı. Bu sene ilk binde iki, ilk beş binde altı derece ile kırılması zor bir başarıya imza attı. Özel Bilge Kolejinde 8, 9, 10, 11 ve 12'nci sınıflarda eğitim gören Asude Samancı sadece okul desteğiyle bu sene sınava katılan 3 milyon 8 bin 287 kişi içerisinde Türkiye 903'ncüsü oldu. Tüm lise eğitimini Özel Bilge Kolejinde tamamlayan Emirhan Çevik Türkiye 922'ncisi ve yine tüm lise eğitimini Özel Bilge Kolejinde tamamlayan Buğra Turgut ise Türkiye 2241'ncisi oldu.

Sadece akademik anlamda değil bilim insanı yetiştirmek anlamında da milli ve yerli üretime destek olan öğrencilerini ülkesinin birliği için motive eden Özel Bilge Koleji, şu ana kadar Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu başta olmak üzere 300 proje yaptı. Gaziantep'te yapılan TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde 'İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması'nda 763 takım, 2 bin 600 öğrenci arasından finale kalarak büyük bir başarıya imza attı.

Özel Bilge Koleji Kurucu Müdürü Abdulah Samancı okul binasında düzenlenen basın toplantısında öğrenci ve velilerini tebrik etti. Açıklanan YKS'nin tüm öğrencilere hayırlar getirmesi temennisinden bulunan Samancı yaptığı konuşmasında şunları söyledi:

“23 yıllık eğitimöğretim geçmişimizde binlerce öğrenci yetiştirdik ve yüzlerce sınava dahil olduk. Bu anlamda alışık olduğumuz başarımızın sırrı işimize verdiğimiz önem ve disiplinde saklıdır. Bizler yıllardır okulumuz öğrencilerine bu temel çalışma sistemini öğretme gayretindeyiz. Okul yönetimi olarak çağdaş eğitim platformunda gerekli olan tüm çalışma sistemlerini araştırıp, ülkemize bir adım daha nasıl faydamız olur gayreti içerisindeyiz. Bu gayretimiz sonucu aldığımız başarılar bizleri son derece onore etmektedir. Özellikle bu yılki Aziziye İlçe Birinciliğimiz bu işin zirvesidir."

Başarıya imza atan öğrencilerden Eşit ağırlıkta Aziziye İlçe birincisi Asude Samancı, bu başarısını ortaokuldan itibaren eğitim gördüğü Özel Bilge Koleji öğretmenlerinin üstün çaba ve özverisine borçlu olduğunu ifade etti. Eşit ağırlık alanında Aziziye İlçe ikincisi Emirhan Çevik ve Sayısal alanında ise Aziziye ilçe birincisi Buğra Turgut ortaokuldan itibaren eğitim görmüş oldukları okullarının başta Kurucu Müdürü Abdullah Samancı'ya ve değerli öğretmenlerine teşekkür ederek onlara minnettar olduklarını ifade ettiler.

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