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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kongre kupası için koştular

İHA

Kongre kupası için koştular

23 Temmuz Erzurum Kongresi’nin 103. yıl dönümü nedeniyle atletizm yarışları düzenlendi. Yaklaşık 150 atlet ‘Kongre Kupası Atletizm Yarışları’nda dereceye girmek için kıyasıya yarıştı.
Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) İl Temsilciliği tarafından düzenlenen 23 Temmuz Kongre Kupası Atletizm Yarışları nefes kesti. Erzurum Kongresi’nin 103.yıl dönümü nedeniyle düzenlenen 23 Temmuz Kongre Kupası Koşusuna 1314 ve 16 yaş grubundaki sporcular katıldı.
Kazım Karabekir Stadı Kampüsündeki Yakutiye Atletizm Tartan Pistte Yapılan Yarışlarda atletler 300 metre, 600 metre ve 800 metrede madalya kazanmak için kıyasıya yarıştı.
Atletizm İl Temsilcisi Fesih Doğan ve antrenörler nezaretinde yapılan yarışlara şehir merkezindeki atletlerin yanı sıra, Tekman, Karayazı ve Aşkale gibi ilçelerden de sporcular katıldı.
1314 yaş grubu kızlarda 100 metre yarışlarında Başak Karaca birinci olurken, Zeynep Koç ikinci, Zehra Köseoğlu üçüncü oldu.
100 metre erkeklerde Ömer Arslan şampiyonluk kürsüsüne çıkarken, Muhammet Mert Kılıç ikinci, Muhammet Batuhan Yapıcı üçüncü sırada yer aldılar.
1314 yaş grubu kızlarda 600 metre yarışlarında İlknur İnce birincilik madalyasını boynuna takarken, Fikriye Karadağ ikinciliği Sümeyye Yağmur Delibaş ise üçüncülüğü elde etti.
16 yaş erkeklerde 100 metre sprint yarışlarında Sait Küçük birinci olurken, Cevdet Katar ikinci oldu.
13 Yaş erkeklerde 600 metre yarışlarında birincilik kürsüsüne Mert Arslan çıkarken, Yiğit Can Demir ikinci, A.Samet Korkmaz üçüncü sırada yer aldı.
Genç erkekler 600 metrede Ümit Çiçek altın madalyanın sahibi olurken, A.Samet Erkan gümüş, Mustafa Kaya bronz madalya kazandı.
1314 yaş kızlarda 300 metrenin şampiyonu Armağan Ecrin Altay oldu. Yaprak Esen ikinci, Yağmur Yıldız üçüncü oldu.
300 metre erkeklerde Muhammet Mert Demir birincilik kürsüsüne çıkarken, Kerem Karataş ikinci, M.İkbal Erinkarlı üçüncü sırada yer aldı.
1616 yaş erkekler 300 metrede Ömer Arslan birinci olurken, Yusuf Arslan ikinci sırada kendine yer buldu. Muhammet Batuhan Yapıcı ise bronz madalyanın sahibi oldu. 300 metre kızlarda ise Sümeyye Gül birincilik madalyasını boynuna taktı.
Nefes kesen yarışların ardından dereceye giren atletlere madalyaları verildi. Atletizm İl Temsilcisi Fesih Doğan, yoğun katılımdan dolayı atletleri kutlarken, antrenörler Yavuz Bayram, İsmail Güzeloğlu, Sedat Günen, Özkan Kaya, Mustafa Esen, Elif Eyüp ve Ayetullah Belir’e teşekkür etti.
23 Temmuz Erzurum Kongresi gibi tarihi bir kongrenin anısına koşmaktan büyük bir mutluluk yaşayan atletlerde madalya kazanmanın gururunu yaşayarak bu anlamlı madalyaları hayatı boyuncu unutmayacaklarını söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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