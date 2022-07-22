Şenkaya süt ürünleri markalaşıyor

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Şenkaya Belediyesinin hazırladığı süt toplama projesi protokolü imzalandı.

Teknoloji ve Sanayi Bakanı Mustafa Varank’ın katıldığı törende süt toplama projesinin protokolünü imzalandı.

Şenkaya Belediye Başkanı Yavuz Bedir, “Şenkaya markası ile süt ürünlerimiz ile sofralarda yerimiz alıp sofraların vazgeçilmezi olacağız. Şenkaya’mıza hayırlı olsun. Daha çok iş daha çok istihdam. Söz verdiğimiz gibi kalkınan ve kalkındıran Şenkaya yolunda aşk ile koşacağız” dedi.

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