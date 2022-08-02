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Erzurum’da 4.3 büyüklüğünde deprem: Bazı evlerde çatlaklar oluştu

İHA

Erzurum’da 4.3 büyüklüğünde deprem: Bazı evlerde çatlaklar oluştu

Erzurum’un Tekman ilçesinde saat 03.37 sıralarında 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından Erzurum'un Tekman ilçesindeki bazı evlerin duvarlarında çatlaklar oluştu.
AFAD Deprem Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, merkez üssü Erzurum'un Tekman ilçesinde, saat 03.37'de 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği belirtildi. Depremin 6,99 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi. Deprem sonrasında, Erzurum'un Tekman ilçesine bağlı Karlıca ve Alaçayır mahallelerindeki bazı evlerde çatlak ve yıkım meydana geldi.
Deprem nedeni ile AK Parti İlçe Başkanı Taner Özer, Tekman Belediye Başkan Vekili Abdullah Koç ve AK Parti Belediye Encümeni Fikri Deniz'in yanı sıra Çevre Şehircilik İl Müdürü, Çat Kaymakamı Muhammet Serdar Erdoğan, AFAD ve jandarma olay yerinde incelemelerde bulundu.
Köy sakinlerinden Burhanettin Kalmış, "Gece saat 34 arası ani depremle uyandık. Uykulu halimizle dışarı fırladık. Gün ağarması ile evin içine girdiğimizde duvarların çatladığını, beton sıvaların yere döküldüğünü gördük. Tekman Belediye Başkan Vekili Abdullah Koç ve AK Parti İlçe Başkanı Taner Özer ile diğer devlet kurumları bizleri yalnız bırakmadılar. Allah hepsinde razı olsun" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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