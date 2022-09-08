Baba Bulut'u, kadavra arama köpeği 'Sade' de bulamadı



Murat AYDIN/OLUR (Erzurum), (DHA)ERZURUM'da, kazada Oltu Çayı'na düşen otomobilinde eşi Sevinç Bulut (54) ile kızı 4 aylık hamile Büşra Tosun (26) yaşamını yitiren, kendisi ise kaybolan Fevzi Bulut'u (62), bu kez jandarmanın kadavra arama köpeği 'Sade' aradı. Ancak 2 gün süren çalışmalarda herhangi bir ize rastlanmadı.

Kaza, 28 Nisan'da Ramazan Bayramı'nın 3'üncü günü Olur ilçesine bağlı Yeşilbağlar Mahallesi'nde meydana geldi. Artvin'e giden Özkan Ölmez yönetimindeki 39 TD 124 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Fevzi Bulut'un kullandığı 55 AFC 706 plakalı otomobil, kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan 2 araç, yol kenarındaki Oltu Çayı'na uçtu. Suya gömülen otomobilden kendi imkanlarıyla kurtulup, kıyıya çıkan Özkan Ölmez ile eşi Müberra Ölmez, Oltu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Diğer araçtaki Fevzi Bulut, eşi Sevinç Bulut (54) ve kızları 4 aylık hamile ebe Büşra Tosun'u bulmak için Oltu Çayı'nda çalışma başlatıldı. Ekipler, Sevinç Bulut ile Büşra Tosun'un (26) cansız bedenine ulaştı. 2 çocuk babası Fevzi Bulut ise bulunamadı.

BU KEZ KÖPEK 'SADE' ARADI

Ankara Jandarma Genel Komutanlığı'nda görevli 7 kişilik SAK ekibi ile AFAD ekipleri, Fevzi Bulut'u bulmak için 120 gün aralıksız çalıştı. 10 kilometrelik Oltu Çayı ile Ayvalı Baraj Gölü'nde süren çalışmalar, 120'nci günde sonlandırıldı. Fakat Oltu Çayı'nda suyun azalması ile birlikte ekipler, yeniden çalışma başlattı. Ekipler, 2 gün boyunca jandarmanın kadavra arama köpeği 'Sade' ile arama yaptı. Tüm çabalara rağmen Bulut bulunamadı.

'HİÇBİR İZE RASTLANMADI'

Bölgede çalışmaları takip eden Olur Belediye Başkanı Sıddık Demircan, "28 Nisan akşamı ilçemizi hüzne boğan bir trafik kazası yaşandı. 3 vatandaşımız Oltu Çayı'na düştü. Sevinç Bulut ve Büşra Tosun'un cesetleri Ayvalı Barajı'nda bulundu. Fakat Fevzi Bulut ile ilgili hiçbir ize rastlanmadı. Sular azalınca kadavra arama köpeği ile arama yapıldı ama yine bulunamadı. Çok üzgünüz. Ekipler, zaman zaman gelip, arama yapacak. Tek ümidimiz; bulunması" dedi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Erzurum / Olur Murat AYDIN

2022-09-08 10:54:27



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