Erzurumlu esnafın duvardan kopan 150 kiloluk tenteden son anda kurtulması kamerada

AA

Palandöken ilçesinde esnaf olan Fırat Kırkçeşme, 2 gün önce sabah saatlerinde Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi Haznedar Caddesindeki marketine geldi.

İş yerini açarken duvara montelenen, büyük bölümü demir olan ve üzerinde branda bulunan 5 metre uzunluğundaki açılır kapanır tentenin yerinden koparak yanında düşmesiyle Kırkçeşme büyük korku yaşadı.

Son anda kurtulduğu olayın etkisinden kurtulamayan Kırkçeşme, AA muhabirine, iş yerini 3 ay önce açtığını ve tentesini de o zaman yaptırdığını söyledi.

Esnaf olduğu için hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olduğunu ve iş yerini açmaya gittiğini anlatan Kırkçeşme, "Cumartesi günü saat 10.00 civarında iş yerimi açmaya gelmiştim. Kapının demir korkuluğunu kaldırdım ve hemen 3 saniye sonra üstteki şemsiye yukarıdan üzerime geldi. Kıl payı ölümden kurtuldum. Tente 150-200 kilo ağırlığında ve 5 metre uzunluğunda. Verilmiş sadakamız varmış, üzerime düşse ölmüştüm." dedi.

Kırkçeşme, 2 gün geçmesine rağmen halen olayın şokunu atlatamadığını, ölüm korkusunu yaşadığını belirterek, demir tentenin düşmesinden dolayı çıkan sesi duyan tüm bina sakinleri ve çevredekilerin yanına geldiğini aktardı.