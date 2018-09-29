Büyükşehir Belediye Erzurumspor Antrenörü Adem Çağlayan, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında 1-0 yenildikleri Galatasaray maçında çalıştıkları duran top organizasyonundan gol yediklerini söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Adem Çağlayan, "Rakibimizin duran top organizasyonlarına çalışmıştık. Önlem aldık ama bir anlık konsantrasyon eksikliği ve oyuncunun iyi vuruşu skoru belirledi." dedi.

Yedinci hafta itibarıyla 2 puanda olduklarını hatırlatan Çağlayan, "Kimsede, 'Büyükşehir Belediye Erzurumspor ligin asansör takımı olacak ve küme düşecek.' algısı oluşmasın. Bu takımın ligde kalacağına ve önümüzdeki sezonlarda Türkiye'yi Avrupa kupalarında temsil edeceğine inanıyoruz. Hem şehir buna hazır hem de camiamız çok güçlü." diye konuştu.

Galatasaray'ın 3 Ekim Çarşamba günü UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Portekiz'in Porto takımı ile karşılaşacağını hatırlatan Çağlayan, "Galatasaray'ı tebrik ederiz. Oyunu çirkinleştirmeden, centilmence mücadele ederek maçı kazandılar. Hafta içindeki Porto maçında Galatasaray'a canıgönülden başarılar diliyoruz." ifadelerini kullandı.

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