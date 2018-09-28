Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk ediyor. Sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'ndeki Porto maçı öncesinde moral depolamak isterken BŞB Erzurumspor ise ligdeki ilk galibiyetine ulaşmanın peşinde.

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GALATASARAY - BŞB ERZURUMSPOR

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Maicon, Serdar, Ömer Bayram, Donk, Ndiaye, Emre Akbaba, Feghouli, Garry Rodrigues, Eren Derdiyok

BŞB ERZURUMSPOR:

SAAT: 20:00

HAKEM: Alper Ulusoy

STAT: Türk Telekom

YAYIN: BeIN SPORTS 1

FATİH TERİM DALYA DİYOR!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Büyükşehir Belediye Erzurumspor müsabakasıyla sarı-kırmızılı ekibin başındaki 300. lig maçına çıkıyor. Galatasaray'da 11 sezon top koşturduktan sonra 1985'te futbolculuk kariyerini sonlandıran Terim, sarı-kırmızılı takımın başına ilk kez 1996'da geçti.

Futbolculuğunda kaptanlığını yaptığı Galatasaray'da 4 farklı dönemde teknik adam olarak çalışan Fatih Terim, sarı-kırmızılı ekibin başında 299 Süper Lig maçında görev yaptı.

Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray, söz konusu lig maçlarında 196 galibiyet, 65 beraberlik aldı. Sarı-kırmızılı ekip, Terim'in teknik direktörlüğü döneminde 38 müsabakadan ise mağlubiyetle ayrıldı.

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17 YILLIK HASRET BİTTİ, 6 HAFTALIK HASRET SÜRÜYOR

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, ilk 6 haftada galibiyet yüzü göremedi.

Erzurum'da taraftarların Süper Lig heyecanı 1968'de kurulan Erzurumspor Kulübünün Türkiye Birinci Ligi'ne yükselme başarısı göstermesiyle başladı. 3 sezon bu ligde kalan mavi-beyazlıların Süper Lig heyecanı, takımın 2000-2001 sezonunu 17. sırada tamamlayarak tekrar 2. Lig'e düşmesiyle son buldu.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un 2010'da kurularak amatör ligde başlayan mücadelesinde, 8 yılda Süper Lig'e uzanan başarısı şehirde büyük coşku oluşturdu.

Sezona, 17 yıl aradan sonra Süper Lig heyecanıyla başlayan Erzurumlular, takımlarından bekledikleri galibiyeti göremediği için büyük üzüntü yaşıyor.

BELHANDA'NIN CEZASI BİTİYOR

Galatasaray'da Faslı futbolcu Younes Belhanda, cezası nedeniyle Büyükşehir Belediye Erzurumspor müsabakasında forma giyemiyor.

Ligin 4. haftasındaki Trabzonspor mücadelesinde kırmızı kart gören ve Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun 3 maç ceza verdiği Belhanda, karşılaşmada da sahadaki yerini alamıyor.

Belhanda'nın 3 maçlık cezası Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçıyla tamamlanmış olacak.

Sarı-kırmızılılarda sakatlığı bulunan Selçuk İnan'ın Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşısında forma giymesi beklenmiyor.

Ayrıca 2 maç men cezası bulunan yardımcı antrenör Hasan Şaş'ın ise cezası sona erdi. Hasan Şaş, mücadelede kulübede bulunabilecek.

LİGDE 22 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Galatasaray, Süper Lig'de sahasında çıktığı son 22 mücadelede mağlubiyet yaşamadı.

Ligde iç sahadaki son yenilgisini 2016-2017 sezonunun 30. haftasında Kasımpaşa'ya karşı yaşayan sarı-kırmızılı takım, daha sonra Türk Telekom Stadı'nda çıktığı müsabakalarda rakiplerine boyun eğmedi.

Galatasaray, evindeki son 22 lig maçının 21'ini kazanırken, birinden beraberlikle ayrıldı.

ERZURUMSPOR'UN İLK PUANI 3. HAFTADA GELDİ

Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Atiker Konyaspor'a 3-2, ikinci haftasında da sahasında Beşiktaş'a 3-1 mağlup olan ve ligin ilk iki haftasını puansız geçiren mavi-beyazlı ekip, 3. haftada deplasmanda Çaykur Rizespor ile golsüz berabere kalarak ilk puanını aldı.

Ligin 4. haftasında sahasında Medipol Başakşehir'e 1-0 mağlup olan mavi-beyazlı ekip, 5. haftada ise Demir Grup Sivasspor ile deplasmanda 2-2 berabere kalarak yine galibiyet sevinci yaşayamadı.

Erzurum ekibi, 6. haftada konuk ettiği MKE Ankaragücü'ne 1-0 mağlup olarak galibiyet hasretini sürdürdü.

GOLCÜLERDEN SES ÇIKMADI

Sezon başı büyük umutlarla transfer edilen golcü futbolcular Ridge Munsy ve Lennart Thy, meşin yuvarlağı filelerle buluşturamadı. Forvet oyuncuları Munsy ve Thy'in kötü performansları hem takımda hem de taraftarlar arasında hayal kırıklığına neden oldu.

Mavi-beyazlı ekibin 6 maçta attığı 5 golden 2'sini orta saha oyuncusu Jasmin Scuk, birini ise mevkidaşı İbrahim Akdağ kaydetti.

Takımın iki golü ise savunma oyuncuları Leo Schwechlen ile Lokman Gör'den geldi.

MEHMET ALTIPARMAK'LA YOLLAR AYRILDI

Hem sahasında hem de deplasmanda iyi sonuçlar alamayan mavi-beyazlı ekibin yönetim kurulu, takımı 1. Lig'den Süper Lig'e çıkaran teknik direktör Mehmet Altıparmak ile kritik Galatasaray maçı öncesi yolları ayırdı ve teknik adam arayışına girdi.

İMPARATORUN TAKIMLARI GOL SIKINTISI YAŞAMIYOR

Fatih Terim'in yönetimindeki Galatasaray, Süper Lig maçlarında golcü bir kimlik ortaya koydu.

Süper Lig'de Terim yönetiminde 299 maça çıkan sarı-kırmızılı ekip, rakip filelere 645 gol attı. Galatasaray, söz konusu maçlarda kalesinde 276 gole ise engel olamadı.

Fatih Terim'in öğrencileri, lig maçlarında 2,16 gol ortalaması tutturdu.

MAÇ BAŞINA 2,18 PUAN TOPLADI

Galatasaray, Fatih Terim yönetimindeki Süper Lig müsabakalarında 2,18 puan ortalamasıyla mücadele etti.

Sarı-kırmızılı ekip, deneyimli teknik adamın başında olduğu 299 karşılaşmada toplamda 653 puan aldı.

TERİM'İN GALATASARAY İLE LİG KARNESİ

Fatih Terim'in sezonlara göre Galatasaray'ın başında çıktığı lig maçları ve sarı-kırmızılı takımın performansı şöyle:

Sezon 0 G B M A Y P 1996-1997 34 25 7 2 90 30 82 1997-1998 34 23 6 5 86 43 75 1998-1999 34 23 9 2 85 30 78 1999-2000 34 24 7 3 77 23 79 2002-2003 34 24 5 5 61 27 77 2003-2004 26 11 8 7 40 34 41 2011-2012 40 25 11 4 78 30 86 2012-2013 34 21 8 5 66 35 71 2013-2014 5 2 3 0 7 3 9 2017-2018 18 14 1 3 41 12 43 2018-2019 6 4 0 2 14 9 12 Toplam 299 196 65 38 645 276 653

Not: 2011-2012 sezonunda Süper Final düzenlendiği için lig 40 maç üzerinden değerlendirmeye alınmıştır.

17 KUPA SEVİNCİ

Fatih Terim, Galatasaray'ın başında bulunduğu sürede 17 kez kupa sevinci yaşadı.

Türk futbolunun Avrupa kupalarındaki en önemli başarısı olan UEFA Kupası şampiyonluğunu 2000 yılında elde eden Terim, bugüne kadar 7 lig, 2 Türkiye Kupası, 2 Cumhurbaşkanlığı Kupası, 2 TFF Süper Kupa ve 3 TSYD Kupası şampiyonluğu kazandı.

ÜST ÜSTE EN ÇOK ŞAMPİYON OLAN TEKNİK ADAM

Fatih Terim, Galatasaray'ın başındaki 299 maçlık süreçte lig tarihinin üst üste en çok şampiyon olan teknik direktörü oldu.

Tecrübeli teknik adam, Galatasaray'ın başında 1996-1997, 1997-1998, 1998-1999 ve 1999-2000 sezonlarında mutlu sona ulaşarak şu ana dek kırılamayan bir rekora imza attı.

ŞAMPİYONLUK SAYISINDA RAKİPSİZ

Terim, Süper Lig'de en fazla şampiyonluk sevinci yaşayan teknik adam olarak bir rekor daha kırdı.

Sarı-kırmızılı takımın başında 4 farklı dönemde 11. sezonunu geçiren Fatih Terim, toplamda 7 kez şampiyonluk kupasını kaldırma mutluluğu yaşadı.

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