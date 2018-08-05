12 | 36

Basınla hiçbir zaman barışık biri olmadı. Transfer döneminde manşetleri süsleyen Fatih, gazetecilere başka malzemeler de verdi. Bir gün "Fatih, Gündüz Aktuğ'u dövdüğü iddiasıyla aranıyor" haberi çıktı. Gündüz Aktuğ, hem emniyet müfettişi hem de Galatasaray yönetim kurulu üyesiydi. Aktuğ ayrıca darp raporu alıp suç duyurusunda bulunmuştu.