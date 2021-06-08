Önde gelen medya kuruluşlarının internet siteleri eş zamanlı olarak çöktü 0:00 / 0:00

Reuters

Bağlantı kesintisinden sonra dünyanın önde gelen medya kuruşlularında ve yüksek trafikli internet sitelerinde sorunun giderildiği açıklandı. Dünyanın dört bir yanındaki haber ve sosyal medya siteleri, ABD merkezli bulut şirketi Fastly ile ilgili bir bir kesintiden sonra salı günü tekrar çevrim içi oldu.

Reddit, Amazon, CNN, Paypal, Spotify, Al Jazeera Media Network ve New York Times, Guardian, Financial Times dahil olmak üzere yüksek trafikli sitelerin tümü kesintiyi yaşadı.

Birleşik Krallık hükûmetinin resmi internet sitesi de kesintiyi yaşayan siteler arasındaydı. Bulut tabanlı içerik ağı sağlayıcısı Fastly, sorunun tespit edildiğini açıkladı. Kesintiyi yaşayan medya kuruluşlarının internet sitelerinin düşük performansla çalıştığını söyledi.