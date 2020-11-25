Esad rejimi: İsrail Şam'a hava saldırısı düzenledi

AA

Esad rejiminin haber ajansı SANA, askeri kaynaklara dayandırdığı haberinde, İsrail'in, işgal altındaki Golan Tepeleri üzerinden yerel saatle 23.50'de Şam'ın güneyine hava saldırısı düzenlediğini iddia etti.

Haberde, Şam'ın güneyindeki Mani Dağı'na yapıldığı ileri sürülen saldırıda maddi hasarın meydana geldiği belirtildi. AA'nın haberine göre; başkent Şam ve kırsalındaki bölgelerde rejim ordusunun yanı sıra İran Devrim Muhafızlarının emrindeki terörist gruplar ile özellikle Lübnan Hizbullahı unsurlarının bulunduğu biliniyor.

İsrail'den konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı. İsrail ordusu, 18 Kasım'da, Suriye'de Esad rejimi ve İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücüne ait askeri hedeflere hava saldırısı düzenlediğini duyurmuştu.

İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve rejime ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.