Esed rejiminin devrilmesini kutladılar
Şam'da, Esed rejiminin devrilmesinin yıl dönümünde düzenlenen kutlamalarda Yeni Suriye'nin "ulusal kimlik ve birlik" mesajı öne çıktı. Geleneksel kıyafetleriyle sahne alan Çerkes halk dans ekiplerinin gösterileri, başkentteki kültürel etkinliklerin ilgi gören durağı oldu
