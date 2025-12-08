Habertürk
        Haberler Dünya Ortadoğu Esed rejiminin devrilmesini kutladılar | Dış Haberler

        Esed rejiminin devrilmesini kutladılar

        Şam'da, Esed rejiminin devrilmesinin yıl dönümünde düzenlenen kutlamalarda Yeni Suriye'nin "ulusal kimlik ve birlik" mesajı öne çıktı. Geleneksel kıyafetleriyle sahne alan Çerkes halk dans ekiplerinin gösterileri, başkentteki kültürel etkinliklerin ilgi gören durağı oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2025 - 00:04 Güncelleme: 08.12.2025 - 00:04
        Esed rejiminin devrilmesini kutladılar
        Şam'da, Esed rejiminin devrilmesinin yıl dönümü münasebetiyle kutlamalar düzenlendi.

        Yeni Suriye'nin "ulusal kimlik ve birlik" mesajını taşıyan kutlamalar kapsamında sahne alan Çerkes halk dans ekipleri, geleneksel Çerkes kıyafetleriyle folklor gösterileri sundu.

        Gösteriler, başkent Şamdaki kültürel etkinliklerin önemli bir parçası olarak ilgiyle izlendi.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

