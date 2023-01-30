DHA'nın haberine göre; olay, saat 00.30 sıralarında Turgutreis Mahallesi 514 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, boşanma aşamasında olduğu eşi C.S. ile sokakta tartışmaya başlayan kişi, tartışmanın büyümesiyle yanında taşıdığı silahıyla eşine kurşun yağdırdı.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Fotoğraf: DHA

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan C.S, ambulansla hastaneye kaldırıldı. C.S, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanan zanlı gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

*Haberin ilk fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.