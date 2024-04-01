Esenler'de kontrollü yıkım sırasında bina çöktü

İş yeri sahibi Muhammed Akman, "Yıkım esnasında hemen binanın bitişiğinde bulunan işletmemizde arkadaşlarımız çalışıyordu. Binanın kollarını kesip bütün binayı bizim iş yerimizin üzerine yıktılar. Çok şükür kimsenin canına bir şey gelmedi. Yanındaki işletmenizde 7-8 kişi çalışıyor ve yoldan geçen insanlar var." dedi.