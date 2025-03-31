Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Esenler’de aynı marka ve model 4 otomobilin farı çalındı, hırsızlık anları güvenlik kamerasında

        Esenler’de aynı marka ve model 4 otomobilin farı çalındı, hırsızlık anları güvenlik kamerasında

        İstanbul'da ilginç bir hırsızlık! Henüz kimliği belirlenemeyen şüpheliler, aynı marka ve model 4 otomobilin farlarını çalarak kayıplara karıştı! O anlar kameraya böyle yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.03.2025 - 20:59 Güncelleme: 31.03.2025 - 21:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Otomobil farını böyle çaldılar!
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Esenler'de sabah saatlerinde kimliği belirlenemeyen şüpheliler, aynı marka ve model 4 otomobilin farlarını çaldı. Hırsızlık anları çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, araç sahiplerinin polise şikayette bulunduğu öğrenildi.

        Olay dün saat 06.00 sıralarında Oruçreis Mahallesi'nde meydana geldi. Sokağa bir otomobil ile gelen şüpheliler, aynı marka ve model 4 otomobilin farlarını çaldı.

        615. Sokak üzerinde park halinde olan 07 AJL 235 plakalı aracın farının çalındığı anlar, sokaktaki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

        Görüntülerde, bir otomobil ile sokağa gelen şüphelinin yaklaşık 15 saniye içerisinde park halindeki otomobilin farını sökerek geldiği araçla kaçtığı anlar görüldü.

        Farları çalınan otomobillerin sahipleri, güvenlik kamerası görüntüleri ile birlikte polise giderek şikayetçi oldu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Esenler
        #oto far hırsızları
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Juventus, Kenan Yıldız için kararını verdi!
        Juventus, Kenan Yıldız için kararını verdi!
        Oğlu ile aynı kaderi yaşadı
        Oğlu ile aynı kaderi yaşadı
        İki aile birbirine girdi! Baba-oğul tutuklandı
        İki aile birbirine girdi! Baba-oğul tutuklandı
        İran'dan Trump'a yanıt
        İran'dan Trump'a yanıt
        İsveç'te Türk baba ile oğlu sosyal medyada "kahraman" ilan edildi!
        İsveç'te Türk baba ile oğlu sosyal medyada "kahraman" ilan edildi!
        Otomobildeki oksijen tüpü patlamasında acılı baba konuştu!
        Otomobildeki oksijen tüpü patlamasında acılı baba konuştu!
        Tanımadan kurşun yağdırdı! "Vefa borcumu ödedim" dedi!
        Tanımadan kurşun yağdırdı! "Vefa borcumu ödedim" dedi!
        İki kardeşe silahlı saldırı!
        İki kardeşe silahlı saldırı!
        İbrahim Hatipoğlu'ndan hakem sözleri!
        İbrahim Hatipoğlu'ndan hakem sözleri!
        Tesla protestoları dünyaya yayıldı
        Tesla protestoları dünyaya yayıldı
        Volkan Konak, hayatını kaybetti
        Volkan Konak, hayatını kaybetti
        Derbide gözler golcülerde!
        Derbide gözler golcülerde!
        Eğik rüzgarda dimdik bir başak gibi!
        Eğik rüzgarda dimdik bir başak gibi!
        Bayramda acil servisler alarm veriyor! En çok kalp çarpıntısı ve tansiyon atakları...
        Bayramda acil servisler alarm veriyor! En çok kalp çarpıntısı ve tansiyon atakları...
        İnternetin ağırlığı kaç kilo?
        İnternetin ağırlığı kaç kilo?
        Derbinin hakemi belli oldu!
        Derbinin hakemi belli oldu!
        Le Pen yolsuzluktan suçlu bulundu
        Le Pen yolsuzluktan suçlu bulundu
        Bayramın en güzel fotoğrafını çektiler!
        Bayramın en güzel fotoğrafını çektiler!
        "Reaksiyona gebe olan şeyin peşindeyiz"
        "Reaksiyona gebe olan şeyin peşindeyiz"
        İşte 2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları
        İşte 2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları