Esenler’de aynı marka ve model 4 otomobilin farı çalındı, hırsızlık anları güvenlik kamerasında İstanbul'da ilginç bir hırsızlık! Henüz kimliği belirlenemeyen şüpheliler, aynı marka ve model 4 otomobilin farlarını çalarak kayıplara karıştı! O anlar kameraya böyle yansıdı

Demirören Haber Ajansı Giriş: 31.03.2025 - 20:59 Güncelleme: 31.03.2025 - 21:05 facebook

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