Esenyurt'ta evinde baygın bulunan çocuk kurtarılamadı
İstanbul Esenyurt'ta annesi tarafından evde baygın halde bulunan 12 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti
Giriş: 20.11.2025 - 01:22 Güncelleme: 20.11.2025 - 01:22
Esenyurt ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde yaşayan anne A.Y, akşam işten döndüğünde 12 yaşındaki oğlu E.Y'yi evde baygın halde buldu. Annenin yardım talebi üzerine komşuları sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.
KURTARILAMADI
Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan E.Y. hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
*Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.
