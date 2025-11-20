Habertürk
        Esenyurt'ta evinde baygın bulunan çocuk kurtarılamadı | Son dakika haberleri

        Esenyurt'ta evinde baygın bulunan çocuk kurtarılamadı

        İstanbul Esenyurt'ta annesi tarafından evde baygın halde bulunan 12 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2025 - 01:22 Güncelleme: 20.11.2025 - 01:22
        Evinde baygın bulunan çocuk kurtarılamadı
        Esenyurt ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde yaşayan anne A.Y, akşam işten döndüğünde 12 yaşındaki oğlu E.Y'yi evde baygın halde buldu. Annenin yardım talebi üzerine komşuları sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

        KURTARILAMADI

        Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan E.Y. hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        *Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.

        #istanbul
        #haberler
        #Esenyurt
        #Son dakika haberler
