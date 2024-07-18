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        Haberler Gündem İstanbul Esenyurt'ta kan donduran çatışma! - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        Esenyurt'ta kan donduran çatışma!

        Olay, İstanbul'da meydana geldi. İstanbul Esenyurt'ta iki kuzen evlerinin önünde silahlı saldırıya uğradı. Gençlerden biri hayatını kaybederken diğeri de yaralandı. Dehşet anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.07.2024 - 19:35 Güncelleme: 18.07.2024 - 19:38
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        Esenyurt'ta kan donduran çatışma!
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        Olay, İstanbul'da meydana geldi.

        İstanbul Esenyurt'ta iki kuzen evlerinin önünde silahlı saldırıya uğradı.

        Gençlerden biri hayatını kaybederken diğeri de yaralandı.

        Dehşet anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

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