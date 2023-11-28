Esenyurt'ta silahlı saldırı: 1 ölü

Esenyurt'ta sokakta yürürken silahlı saldırıya uğrayan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İbrahim Y, İnönü Mahallesi 475. Sokak'ta kimliği henüz belirlenemeyen kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. AA'nın haberine göre; hastaneye kaldırılan İbrahim Y. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Güvenlik şeridiyle çevrilen sokakta olay yeri inceleme ekipleri çalışma yaptı. Polislerin saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

*Haberin fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.