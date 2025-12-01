Habertürk
        Haberler Gündem İstanbul Esenyurt'ta silahlı ve bıçaklı kavga: 8 yaralı | Son dakika haberleri

        Esenyurt'ta silahlı ve bıçaklı kavga: 8 yaralı

        Esenyurt'ta aralarında alacak verecek meselesi olan iki grup arasında çıkan tartışma silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada yaralanan 8 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olaya karışan diğer kişiler ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.12.2025 - 00:31 Güncelleme: 01.12.2025 - 00:31
        Esenyurt'ta silahlı ve bıçaklı kavga: 8 yaralı
        Olay, saat 21.00 sıralarında Çınar Mahallesi 1426. Sokakta meydana geldi.

        İddiaya göre alacak verecek meselesi olan iki grup arasında iş yerinde tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. İş yerinde başlayan kavga sokağa taşındı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kavgada 2 kişinin silahla, 6 kişinin ise bıçakla yaralandığı belirlenen 8 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Öte yandan kavgaya karışan diğer kişiler ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olaya ilişkin inceleme sürüyor.

        Fotoğraf: DHA

        #HABER
        #istanbul
        #istanbul haber
        #yerel haber
