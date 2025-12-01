Esenyurt'ta silahlı ve bıçaklı kavga: 8 yaralı Esenyurt'ta aralarında alacak verecek meselesi olan iki grup arasında çıkan tartışma silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada yaralanan 8 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olaya karışan diğer kişiler ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı

Giriş: 01.12.2025 - 00:31 Güncelleme: 01.12.2025 - 00:31

