Esenyurt'ta zincir markette yangın

Esenyurt'ta, Güzelyurt Mahallesi E-5 üzerindeki zincir marketin Haramidere şubesinin depo alanında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; kısa sürede büyüyen yangını kontrol altına almak için çevre ilçelerden takviye ekipler sevk edildi.

İtfaiyenin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

*Haberin fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.