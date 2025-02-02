Esenyurt'ta zincir markette yangın
İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bir zincir marketin şubesine ait depo alanında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı
Esenyurt'ta, Güzelyurt Mahallesi E-5 üzerindeki zincir marketin Haramidere şubesinin depo alanında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; kısa sürede büyüyen yangını kontrol altına almak için çevre ilçelerden takviye ekipler sevk edildi.
İtfaiyenin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
*Haberin fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.