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Eser Yenenler: Birlikte iyileşeceğiz

11 ili etkileyen, on binlerce kişinin hayatını kaybettiği yıkıcı depremlerin ardından depremzedeler için harekete geçen Eser Yenenler, soluğu Malatya'da aldı. Depremzedelerle bir araya gelen ve enkazdan kurtarılan çocuklarla birlikte oyun oynayan Eser Yenenler, "Birlikte iyileşeceğiz" dedi

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  • Eser Yenenler: Birlikte iyileşeceğiz - Deprem Haberleri

    6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından büyük yıkım yaşayan Hatay, 20 Şubat'ta da sarsıldı. Hatay'ın Defne ilçesinde 20.04'te 6.4 büyüklüğünde, Samandağ ilçesinde de saat 20.07'de ise 5.8 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.
  • Eser Yenenler: Birlikte iyileşeceğiz - Deprem Haberleri

    Depremler, birçok ilde etkili bir şekilde hissedildi. Türkiye'ye dünyadan destek yağarken, ünlü isimler de depremzedeler için harekete geçti. Bu isimlerden biri olan Eser - Berfu Yenenler çifti, soluğu afet bölgesinde aldı. 
  • Eser Yenenler: Birlikte iyileşeceğiz - Deprem Haberleri

    Eser Yenenler, çadırda kalan depremzedelere yardımda bulundu ve onlarda birlikte vakit geçirdi.
  • Eser Yenenler: Birlikte iyileşeceğiz - Deprem Haberleri

    "BİRLİKTE İYİLEŞECEĞİZ"

    Depremzedelerle birlikte ateş başında sohbet eden Eser Yenenler, "Birlikte iyileşeceğiz" ifadelerini kullandı.
  • Eser Yenenler: Birlikte iyileşeceğiz - Deprem Haberleri

    Ayrıca enkazdan kurtarılan çocuklarla birlikte oyun oynayan Eser Yenenler, o anları da sosyal medya hesabından yayınladı.

  • DEPREMDE KURTARILAN KÖPEKLERİ SAHİPLENMİŞLERDİ

    Öte yandan 2019'da evlenen Kuzey ve Mete adında iki oğlu bulunan Eser - Berfu Yenenler çifti, geçtiğimiz günlerde de enkazdan kurtarılan, ailelerini kaybeden iki köpeği sahiplenmişti.

    Fotoğraflar: DHA, AA, Instagram

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