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Eser Yenenler: Çocuklarla iyileşmemek mümkün mü?

Dört ay önce apandisit ameliyatı olan Eser Yenenler, sağlık durumuyla alakalı konuştu. Oyuncu, "Gayet iyiyim, düzeldim. Çocuklarla iyileşmemek mümkün mü?" dedi

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  • Eser Yenenler: Çocuklarla iyileşmemek mümkün mü? - Magazin haberleri

    Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Eser Yenenler, önceki akşam eşi Berfu Yenenler ve çocukları Kuzey ile Mete'yle birlikte Etiler'deki bir restorandan çıkarken objektiflere yansıdı. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan çift, ailece yemeğe geldiklerini dile getirdi.
  • Eser Yenenler: Çocuklarla iyileşmemek mümkün mü? - Magazin haberleri

    "NETLEŞEN BİR ŞEY YOK"

    Ardından gelecek sezon için eşiyle sürpriz bir projeye adım atacağını ifade eden Eser Yenenler, "Berfu ile birlikte çok güzel bir proje ile karşınızda olmayı planlıyoruz ama henüz netleşen bir şey yok. Olduğunda sizlerle de paylaşacağız." şeklinde konuştu.
  • Eser Yenenler: Çocuklarla iyileşmemek mümkün mü? - Magazin haberleri

    "DURUMUM GAYET İYİ"

    Ardından geçtiğimiz aylarda apandisit ameliyatı olan oyuncu, "Durumum gayet iyi, düzeldim. Çocuklar ile iyileşmemek mümkün mü?" diyerek, sağlık durumuyla alakalı konuştu.

    İkili, ardından araçlarına binerek, oradan ayrıldı.
  • Eser Yenenler: Çocuklarla iyileşmemek mümkün mü? - Magazin haberleri

    "ESER'E DM'DEN YÜRÜDÜM"

    Öte yandan mutlu birliktelikleri süren çift, daha önce katıldıkları bir programda samimi açıklamalarda bulunmuştu.

    Eşiyle tanışma hikayelerini anlatan Berfu Yenenler, "Eser'e Instagram'dan, DM'den (Özel mesaj) yürüdüm. Yakışıklı ve komik adam diye ilk adımı attım. İlk mesajım 'Hey!' idi. O da bana 'Ney?' diye cevap verdi. Sonra Eser de baktı, güzel kız, mühendis, Miss Turkey falan... Sonra biz birbirimizi görmeden 9 ay mesajlaştık." demişti.
  • Eser Yenenler: Çocuklarla iyileşmemek mümkün mü? - Magazin haberleri

    "HEM TÜRKİYE GÜZELİ HEM DE MÜHENDİS OLUNCA İNANAMADIM!"

    Ünlü oyuncu ise, "Ben de hem Türkiye güzeli, hem de mühendis olunca inanmadım, fake (sahte) gibi geldi aslında ilk başta. 9 ayda hayatımın çok depresif bir dönemindeydim. Hiç tanımadığım biri dert ortağı oldu bana. O kadar doğru bir zamandı ki... 9 ay uzaktan hayatımı yönetti aslında... Sonra 'Bir arayayım' dedim. Konuştuğumuzda 'Annem ile arabayla kaza yaptım' dedi. Çok tatsız bir konuşma oldu. Hoşlanmadık konuşmadan, sonra tekrar mesaja döndük. 2 ay daha mesajlaştık, ardından ben stand-up'ıma davet ettim." ifadelerini kullanmıştı.
  • Eser Yenenler: Çocuklarla iyileşmemek mümkün mü? - Magazin haberleri

    "YILLARDIR BİRLİKTEYMİŞİZ GİBİ HİSSETTİK"

    Eser Yenenler, sözlerini şöyle sürdürmüştü:

    'Beni ilk önce bir sahnede görsün' dedim. Ben oyunu başka masaya oynadım. Ortam karanlıktı, tipini de bilmiyordum. O masadaki kızdan hesap da almadılar. Sonra kulise davet ettim. Hiç oynadığım kişi değildi. Sonra kuliste sarılınca, sanki yıllardır tanışıyormuşuz, birlikteymişiz gibi hissettik sonra da hiç ayrılmadık.
  • Eser Yenenler: Çocuklarla iyileşmemek mümkün mü? - Magazin haberleri

    "EVLİLİKTE BELİRLEYİCİ OLAN BENİM"

    Evlilikleriyle ilgili samimi açıklamalarda bulunan çiftten Berfu Yenenler, "Eser çok kararsız ve sallantılı biri. Evlilikte kararları ben veriyorum. Eser'in yönlendirmeye ihtiyacı oluyor genelde. Çok fazla karar veriyorum. Kendi kararım, iki çocuğun kararı bir de Eser'in kararı var. (Gülüyor)" diye konuşmuştu.

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