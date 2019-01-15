Eser Yenenler’in Şeyma Subaşı'nın şarkı söylerken arka tarafta görüldüğü bir videosu tartışma konusu oldu. Sigara yakmak için kısa süre DJ setinin arkasına eğilen şovmenin yeniden gündem olup sosyal medyada paylaşıldığı o anları ile ilgili bir iddia ortaya atıldı. Sosyal medyada yayılan yorumların ardından bir açıklama yapma gereği duyan Eser Yenenler, tek kötü alışkanlığının sigara olduğunu ancak onu da bıraktığını açıkladı.





"TEK KÖTÜ ALIŞKANLIĞIM SİGARAYDI ONU DA BIRAKTIM"

Yenenler konuyla ilgili, "Tek kötü alışkanlığım sigaraydı onu da bıraktım. Art niyetli olanlara gelsin bu story" dedi.

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