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Eser Yenenler, Oğuzhan Koç ile neden görüşmüyor? sorusu ünlü oyuncunun yaptığı açıklama sonrası gündeme geldi. Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Spor ve diyet programıyla 90 günde zayıflama kararı alan Eser Yenenler, verdiği kilolarla dikkat çekti. Eser Yenenler, Oğuzhan Koç'un Çeşme tatili hatırlatılınca şu açıklamayı yaptı:

ESER YENENLER'DEN OĞUZHAN KOÇ'A

Yakın dostları İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç'un pandemiye rağmen Çeşme'de tatilde olduğunun hatırlatılması üzerine "Onlar orada çok dikkatli davranıyorlar. Önlemlerini aldıklarını söylüyorlar. Yoksa görüşmeyiz. Oğuzhan dönmüş galiba ama 14 gün görüşmeyi planlamıyorum. Onu karantinada tutacağım. Kimseyle de görüşmedik. Yabani olduk, korkuyoruz. Herkes tatilde bizim de canımız çekiyor." diye konuştu.