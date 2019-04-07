Eser Yenenler ile Berfu Yıldız nişanlandı

Oyuncu ve komedyen Eser Yenenler, Miss Turkey 2015'te dördüncü güzel seçilen Berfu Yıldız ile geçtiğimiz yıl birliktelik yaşamaya başlamıştı. 9 Haziran’da Kilyos’ta gerçekleşecek düğün ile dünyaevine girmeye hazırlanan Eser Yenenler ile Berfu Yıldız, evlilik yolunda ilk adımı atarak nişanlandı