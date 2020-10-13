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Eser Yenenler kimdir? Eser yenenler kaç yaşında? Eser Yenenler ne iş yapıyor?

Eser Yenenler ve eşi Berfu Yenenler ikinci çocuklarının müjdesini takipçileriyle paylaştı. İkinci kez baba olmanın heyecanını yaşayan Eser Yenenler kimdir? Eser yenenler kaç yaşında? Eser Yenenler ne iş yapıyor?

Eser Yenenler kimdir? Eser yenenler kaç yaşında? Eser Yenenler ne iş yapıyor?

Geçtiğimiz Ekim ayında ilk çocukları Kuzey'i kucaklarına alan Berfu Yenenler-Eser Yenenler çifti ikinci çocuklarını bekliyor. Berfu Yenenler ile geçtiğimiz yıl dünya evine giren Eser Yenenler kimdir? Eser yenenler kaç yaşında? Eser Yenenler ne iş yapıyor?

ESER YENENLER KİMDİR?

Eser Yenenler 14 Şubat 1984'te Bursa'da doğdu. Oyuncu, yazar ve sunucu olarak tanıdığımız Eser Yenenler11 yaşında tiyatroya başladı. İlk ve ortaokulu doğduğu Bursa'da okuyan Yenenler, liseyi de Bursa'da, Gazi Anadolu Lisesi'nde okudu.Daha sonra da Marmara Üniversitesi İşletme bölümünden mezun oldu. İki ablası vardır. 6 yaşındayken babası vefat etmiştir.

ESER YENENLER OYUNCULUK KARİYERİ

Sırasıyla Bursa Belediye Gençlik Tiyatrosu'nda, Bursa Devlet Tiyatrosu'nda, İstanbul Akademi Hayat'ta ve son olarak 2006 yılında Yılmaz Erdoğan’ın yönettiği BKM Mutfak'ta yer aldı.

BKM Mutfak oyuncularının hazırladığı Çok Güzel Hareketler Bunlar adlı eğlence programında sunuculuk, yazarlık ve oyunculuk yaptı.

2003 yılında ilk televizyon tecrübesi olan Aliye dizisinde Özgür karakterini canlandırdı. Bir dönem Star TV'de Eyvah Düşüyorum adlı yarışma programını sundu. BKM Mutfak'tan arkadaşları İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç ile Star TV'de 3+1 programına başladı. Daha sonra Acun Medya yapımcılığında, 3 Adam ismiyle yayınlanmaya başlayan programı yaptı. Bunun yanında, “Yetenek Sizsiniz Türkiye” yarışmasında, Ali Taran, Hülya Avşar, Acun Ilıcalı, Özgü Namal, Murat Boz ve Seda Bakan ile birlikte jüri üyeliği yaptı. Şu an TV8 kanalında, "Eser Yenenler Show" programını sunuyor.

ESER YENENLER'İN OYNADIĞI DİZİ VE FİLMLER

Sinema
YılAdıRolNotlar
2010Çok Filim Hareketler BunlarKendisi - Eser YenenlerBaşrol oyuncusu
2009Neşeli HayatTurgutYardımcı Oyuncu
2014Ayı PaddingtonPaddington (seslendirme)Başrol oyuncusu
2017Fırıldak AilesiAnimasyon (seslendirme)Yardımcı oyuncu
2017Yol ArkadaşımKonușan AdamKonuk Oyuncu
Televizyon
YılAdıRolNotlar
2004AliyeÖzgürYardımcı Oyuncu
2006FırtınaErhanKonuk Oyuncu
2006 - 2007Bir Demet TiyatroKendisi - Eser Yenenler
2008 - 2011Çok Güzel Hareketler BunlarKendisi - Eser YenenlerBaşrol Oyuncusu, Sunucu
2012 - 2013Eyvah DüşüyorumKendisi - Eser YenenlerYarışma Programı, Sunucu
2013Benzemez Kimse Sana (TV programı)Kendisi - Eser YenenlerKonuk Oyuncu
2013-20163 AdamKendisi - Eser YenenlerTalk Show Programı, Sunucu
2013Yetenek Sizsiniz TürkiyeKendisi - Eser YenenlerYarışma Programı, Sunucu
2014Kim Milyoner Olmak İsterKendisi - Eser YenenlerYarışma Programı, Sunucu (bir bölüm)
2015Bana Baba DediBoraBaşrol oyuncusu
2018Şöhret KafasıKendisi - Eser YenenlerYarışma Programı, Sunucu
2018-Eser Yenenler ShowKendisi - Eser YenenlerTalk Show, Sunucu

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