Önceki gün bisikletiyle Langen Bulvarı'nda ilerleyen 68 yaşındaki Mahir Yazlık'a, arkadan gelen otomobil hızla çarptı. Çarpmanın etkisiyle Mahir Yazlık yola savruldu; otomobil sürücüsü ise durmadan yoluna devam etti. Çevredeki vatandaşların ihbarı ile olay yerine gelen 112 ekipleri yaşlı adamı hastaneye götürdü. Hakan Bulut'un haberine göre; Mahir Yazlık, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza anının yansıdığı güvenlik kameralarından plakası tespit edilen aracın sürücüsü gözaltına alındı.

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Yaşlı adam 2 yıl önce arıcılık yaparken kalp krizi geçirmişti. Yaşlı adama müdaheleyi eşi Tülay Yazlık yapmış ve hayatta kalmasını sağlamıştı. Tülay Yazlık, bu başarısından dolayı 2016'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuğu olarak Külliye'de ağırlanmıştı.