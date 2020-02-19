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Eşi tarafından tabancayla vurulduğu iddia edilen kadın yaralandı!

Hatay'da korkunç bir olay meydana geldi. Kentte eşi tarafından tabancayla vurulduğu iddia edilen Suriyeli bir kadın yaralandı

Kadına şiddet
AA

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde eşi tarafından sokakta tabancayla vurulduğu ileri sürülen Suriye uyruklu kadın yaralandı. İddiaya göre, Antalya'da yaşayan Suriyeli Süleyman M. (25),yaklaşık bir ay önce evini terk ederek 1,5 yaşındaki çocuğuyla Hatay'ın Kırıkhan ilçesindeki babasının evine giden eşi Meyrem S. (19) ile görüşmek istedi.

 

AA'nın haberine göre, Süleyman M, görüşme isteğini reddeden eşine sokakta tabancayla ateş etti. Yaralanan kadın, ambulansla Kırıkhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.

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