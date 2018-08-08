Avcılar'da Mehmet Reşit Çelik, 26 Temmuz'da kendisine boşanma davası açan eşi Ayşegül Çelik ve kayınvalidesi Fehime Küçük'ü tabancayla vurarak öldürdü. Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre; çifte cinayetin ardından kaçan zanlı dün akşam teslim olmak için gittiği Bakırköy Adliyesi'nde polis tarafından gözaltına alındı. Zanlının polise ilk sözleri "Pişmanım" oldu. Cinayet Büro Amirliği ekiplerince sorgulanmak üzere emniyete götürülen katil zanlısı koca olayın detaylarını anlattı.



"ANNESİ KARŞI ÇIKTI, SEVEREK EVLENDİK"

Eşiyle 16 yıl önce evlendiğini belirten Çelik "Annesi benim teyzem olur. Annesi bizim evliliğime hep karşı geldi. Eşim üniversiteyi bitirip öğretmen olmuştu. Ben de liseyi yarıda bırakmıştım. Teyzem o yüzden bu evliliğe karşı geldi. Ama biz birbirimizi severek evlendik" dedi.



‘BENİ EVDEN ATTILAR'

Eşiyle arasının 2 yıl önce bozulduğunu anlatan zanlı "Eşim bana ‘seni aldattım' dedi. Aramız bozuldu. Sonra düzeldi. 6 ay önce ise bu kez eşim bana ‘sen beni aldatıyorsun' diyerek tartıştık. Daha sonra beni evden attılar. Eşim ayrılmak istedi benden. 18 Haziran'da boşanma davası açtı" diye konuştu. Olaydan bir gün önce eşiyle görüştüğünü, eşini psikolog randevusuna kendisinin götürdüğünü söyleyen Çelik "Eşimden uzaklaştırma kararım vardı. O yüzden kimseye söylemeden eşimle uzak bir yerde buluştuk. Durumumuzu ele aldık ve bir gün sonraya randevulaştık" dedi.



ÖNCE EŞİNİ, SONRA KAYINVALİDESİNİ ÖLDÜRMÜŞ

Bir gün sonra eşini okul çıkışında aldığını söyleyen Çelik "Bu buluşmamızda eşim ‘Artık seninle bir araya gelemeyiz. Seni istemiyorum' dedi. Sinirlendim. Onu takip ettim. Önüne geldiğimde telefonla konuşuyordu. Ateş ettim. Sonra oradan ayrılıp eve gittim. Küçük oğlumu özlemiştim. Onu görmek için eve gittim. Kaynanam beni görünce ‘Bak yine gelmiş. Niye geldin' dedi. Üzerime gelince ona da ateş ettim. Evde kızım ve baldızım vardı. Pişmanım" ifadelerini kullandı.

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