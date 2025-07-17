Eşinden şiddet gören ünlü oyuncu Denise Richards uzaklaştırma kararı aldırdı

ABD'li oyuncu ve eski model Denise Lee Richards, eşi Aaron Phypers'ı aile içi şiddetle suçladı ve mahkemeden geçici koruma kararı aldırdı. 54 yaşındaki Richards, 49 yaşındaki eşi Phypers'ın altı yıllık evlilikleri boyunca birçok kez kendisine şiddet uyguladığını iddia etti.

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Boşanma aşamasında olduğu eşini fiziksel şiddetle suçlayan Richards, mahkemeye ayrıntıları ve şiddet fotoğraflarını sunarak, en son saldırının 4-14 Temmuz arasında gerçekleştiğini kanıtladı. Oyuncu, mahkemeye, "Aaron evliliğimiz boyunca beni, kendisini ve polisi öldürmekle tehdit etti" ifadesini kullandı.

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Richards, eşine karşı geçici koruma kararı talep ederken, Phypers'ın en az sekiz adet ruhsatsız silaha sahip olduğu iddiasını da öne sürdü. Evlilikleri boyunca eşinin sürekli kendisini taciz ettiğini öne süren oyuncu, eşinin, "Eğer polisi ararsan seni yok ederim" ithamlarında bulunduğunu söyledi.

Çift, 8 Eylül 2018 tarihinde evlenmişti. 4 Temmuz'da ayrıldıklarını söyleyen Phypers, 7 Temmuz'da boşanma davası açtı. Oyuncu, boşanma sebebini 'şiddetli geçimsizlik' olarak açıkladı.