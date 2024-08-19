Eşini bıçakladı, çocuklarını alıp kaçtı

Aksaray'da eşi tarafından bıçakla yaralanan kadın, hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 13.00 sıralarında Şeyh Hamit Mahallesi 3314 Sokak’taki evde meydana geldi. Fatih Ç. (30), evde tartıştığı eşi Kübra Ç.'yi (20) karnından ve alnından bıçakla yaraladı. Genç kadın kanlar içinde yere yığılırken, Fatih Ç., 2 çocuğunu yanına alıp evden uzaklaştı.

Eşinin uyuşturucu kullandığını ve daha önce de bıçakla yaraladığını öne süren Kübra Ç., gazetecilere, ''Eşim bıçakladı. 2 çocuk annesiyim. Karnımdan bıçakladı ve birazdan ameliyata gireceğim. Eşimden sonuna kadar şikayetçiyim. 5 Ağustos tarihinde beni 2 kez bıçakladı, o zaman ağzımı açmamıştım. Uyuşturucu içtiği için halüsinasyon görüp kanepenin ve dolapların içinde adam aradı “ dedi.