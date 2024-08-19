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        Haberler Gündem Eşini bıçakladı, çocuklarını alıp kaçtı

        Eşini bıçakladı, çocuklarını alıp kaçtı

        Aksaray'da bir kadın eşi tarafından bıçakla yaralandı. Genç kadın kanlar içinde kalırken, kocası 2 çocuğunu yanına alıp kaçtı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.08.2024 - 16:56 Güncelleme: 19.08.2024 - 16:56
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        Eşini bıçakladı, çocuklarını alıp kaçtı
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        Aksaray'da eşi tarafından bıçakla yaralanan kadın, hastaneye kaldırıldı.

        Olay, saat 13.00 sıralarında Şeyh Hamit Mahallesi 3314 Sokak’taki evde meydana geldi. Fatih Ç. (30), evde tartıştığı eşi Kübra Ç.'yi (20) karnından ve alnından bıçakla yaraladı. Genç kadın kanlar içinde yere yığılırken, Fatih Ç., 2 çocuğunu yanına alıp evden uzaklaştı.

        Gürültüyü duyan komşularının ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kübra Ç., ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Eşinin uyuşturucu kullandığını ve daha önce de bıçakla yaraladığını öne süren Kübra Ç., gazetecilere, ''Eşim bıçakladı. 2 çocuk annesiyim. Karnımdan bıçakladı ve birazdan ameliyata gireceğim. Eşimden sonuna kadar şikayetçiyim. 5 Ağustos tarihinde beni 2 kez bıçakladı, o zaman ağzımı açmamıştım. Uyuşturucu içtiği için halüsinasyon görüp kanepenin ve dolapların içinde adam aradı “ dedi.

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        #Aksaray
        #kadına şiddet
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