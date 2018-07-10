Olay, saat 17.30 sıralarında Kula ilçesine bağlı Eroğlu Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sıkça tartıştıkları belirtilen İbrahim K. (62) ve eşi Zümrethen K. (60) çifti arasında henüz bilinmeyen nedenle yine tartışma çıktı. İHA'nın haberine göre, tartışmanın büyümesi üzerine İbrahim K. iddiaya göre eşi Zümrethen K.’yı önce yumrukladı daha sonra kafasını duvara vurarak öldürdü. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine eve giden jandarma ve sağlık ekipleri, Zümrethen K.’nın öldüğünü tespit etti.

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Zümrethen K.’nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Kula Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, cinayet zanlısı koca İbrahim K. da gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.