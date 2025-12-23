Habertürk
        Eşini katletmişti! Yeniden serbest! | Son dakika haberleri

        Eşini katletmişti! Yeniden serbest!

        Aydın'da karısını boğazını keserek öldüren ve geçtiğimiz günlerde mahkemenin 'akli dengesinin yerinde olmadığı' kararıyla serbest bırakılan Mustafa A. adlı caniyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Gelen tepkilerin ardından yeniden tedaviye alınan Mustafa A., yaklaşık bir buçuk aylık sürecin ardından yeniden serbest bırakıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.12.2025 - 10:38 Güncelleme: 23.12.2025 - 10:38
        Eşini katletmişti! Yeniden serbest!
        Aydın'ın Koçarlı ilçesinde 3 yıl önce 2 aylık eşinin boğazını keserek öldüren ve geçtiğimiz günlerde mahkemenin 'akli dengesinin yerinde olmadığı' kararıyla serbest bırakılan ve gelen tepkilerin ardından yeniden tedaviye alınan Mustafa A., yaklaşık bir buçuk aylık sürecin ardından yeniden serbest bırakıldı.

        İHA'nın haberine göre olay, 31 Ağustos 2022'de Koçarlı ilçesinde meydana geldi. Necla A. (32), Koçarlı ilçesinde yaşayan Mustafa A. (33) ile 26 Haziran 2022'de evlendi. Genç kadın, 2 aylık evliyken korkunç bir cinayete kurban gitti.

        AİLE İTİRAZ ETTİ

        Nişanlılık ve düğün esnasında psikolojik rahatsızlığı gizlendiği iddia edilen eşi Mustafa A. tarafından boğazı kesilerek öldürülen Necla A., gözyaşları arasında toprağa verildi. Yaşanan olayın ardından Mustafa A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Yaklaşık 3 yıldır cezaevinde olan Mustafa A. hakkında 'akli dengesinin yerinde olmadığı' yönünde rapor düzenlendi. Mahkeme, raporu dikkate alarak cezai ehliyeti bulunmadığına ve cezaevinden tahliye edilmesine karar verdi.

        YENİDEN SERBEST

        Alınan kararın ardından Necla A.'nın ailesi karara itiraz etti. Yapılan itirazın kabul edilmesinin ardından İzmir İnfaz Hakimliği tarafından Mustafa A. hakkında tahliye kararı kaldırıldı. Mustafa A. yapılan çalışmalar neticesinde yakalanarak yüksek güvenlikli hastaneye sevk edildi. Yaklaşık bir buçuk aydır Kocaeli'nde tedavi gördüğü öğrenilen Mustafa A.'nın, yeniden serbest bırakıldığı öğrenildi.

        #Son dakika haberler
