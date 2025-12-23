Eşini katletmişti! Yeniden serbest!

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde 3 yıl önce 2 aylık eşinin boğazını keserek öldüren ve geçtiğimiz günlerde mahkemenin 'akli dengesinin yerinde olmadığı' kararıyla serbest bırakılan ve gelen tepkilerin ardından yeniden tedaviye alınan Mustafa A., yaklaşık bir buçuk aylık sürecin ardından yeniden serbest bırakıldı.

İHA'nın haberine göre olay, 31 Ağustos 2022'de Koçarlı ilçesinde meydana geldi. Necla A. (32), Koçarlı ilçesinde yaşayan Mustafa A. (33) ile 26 Haziran 2022'de evlendi. Genç kadın, 2 aylık evliyken korkunç bir cinayete kurban gitti.

AİLE İTİRAZ ETTİ

Nişanlılık ve düğün esnasında psikolojik rahatsızlığı gizlendiği iddia edilen eşi Mustafa A. tarafından boğazı kesilerek öldürülen Necla A., gözyaşları arasında toprağa verildi. Yaşanan olayın ardından Mustafa A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yaklaşık 3 yıldır cezaevinde olan Mustafa A. hakkında 'akli dengesinin yerinde olmadığı' yönünde rapor düzenlendi. Mahkeme, raporu dikkate alarak cezai ehliyeti bulunmadığına ve cezaevinden tahliye edilmesine karar verdi.