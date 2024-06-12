Eşini makasla öldüren zanlı yakalandı

Ankara’nın Sincan ilçesinde makas ile sırtına aldığı darbe sonucu hayatını kaybeden Lale Polat’ın (30), katil zanlısı eşi M.P. polisin çalışmasıyla gizlendiği adreste yakalandı. Gözaltına alınan M.P.’nin ifadesinde eşinin sırtına makas sapladığını itiraf ettiği öğrenildi.

Olay, 10 Haziran Pazartesi günü saat 14.30 sıralarında Sincan ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi'nde bulunan 4 katlı apartmanın 2'nci katında meydana geldi.

İddiaya göre M.P. evde çıkan tartışma sırasında eline geçirdiği makas ile eşi Lale Polat'ı (30) sırtından yaraladı ve oradan uzaklaştı. Lale Polat'tan haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

BİR İNŞAATTA SAKLANIYORDU

Olay yerinden kaçan, şüpheli M.P.’yi yakalamak üzere çalışmalara başlayan Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yürüttükleri çalışmalar sonucunda şüpheli M.P.’nin Keçiören ilçesinde bir inşaatta saklandığını belirledi.

Saat 16.20 sıralarında belirlenen adrese düzenlenen operasyonla şüpheli M.P. yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelinin ifadesinde eşiyle tartıştıklarını ve bu esnada evde bulunan makası kullanarak Lale Polat’ı öldürdüğünü, suç aleti makası da evinin yakınında bir çöp konteynerine attığını söylediği öğrenildi. Şüpheli M.P., işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecek.