Eşini öldürdü kayınvalidesini yaraladı! Kastamonu'da, boşanma aşamasında olan 50 yaşındaki Ali Yavuz, eşini ve kayınvalidesini bıçaklayarak ağır yaraladı. Ardından olay yerinden kaçan zanlı daha sonra intihar ederek yaşamına son verdi. Hastaneye kaldırılan eşi 34 yaşındaki Melek Yavuz da yaşam mücadelesini kaybetti

Kastamonu’nun Tosya ilçesine bağlı Büyüksekiler köyünde, edinilen bilgiye göre, Ali Yavuz (50), gece saatlerinde Suluca köyünden ticari taksi ile boşanma sürecinde olduğu eşi Melek Yavuz'un (34) Büyüksekiler köyündeki evine geldi.

ARALARINDA TARTIŞMA ÇIKTI

İHA'da yer alan habere göre burada Ali Yavuz ile boşanma aşamasındaki eşi Melek Yavuz ve kayınvalidesi Ayşe Karakaş (68) arasında tartışma çıktı.

BIÇAKLA İKİSİNİ DE YARALADI

Tartışmanın büyümesi üzerine Ali Yavuz, eşi Melek Yavuz ve kayınvalidesi Ayşe Karakaş’ı çeşitli yerlerinden bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.

ANNE KIZ HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralanan Melek Yavuz ve annesi Ayşe Karakaş,komşularının yardımıyla olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

KIZ ÖLDÜ ANNE AĞIR YARALI

Buradaki yapılan tüm müdahalelere rağmen Melek Yavuz yaşam mücadelesini kaybederken, annesi Ayşe Karakaş’ın ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

KENDİ CANINA DA KIYDI

Öte yandan olay yerinden kaçarak izini kaybettiren Ali Yavuz’un ise intihar ederek yaşamına son verdiği öğrenildi.

Yaşanan olayın ardından Cumhuriyet Savcılığında soruşturma başlatırken, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin de incelemesi devam ediyor.