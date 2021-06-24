Eşini öldürdü, polisle çatıştı! 0:00 / 0:00

DHA

Olay, saat 07.00 sıralarında meydana geldi. Eşref Akoda, evlerinin önündeki sokakta henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı eşi Yemen Akoda'ya tabancayla ateş etti. Yemen Akoda kanlar içinde yere yığıldı.

DHA'nın haberine göre, silah sesi üzerine, yakındaki emniyet müdürlüğü binasındaki polisler bölgeye geldi. Eşref Akoda, iddiaya göre, polislerin üzerine de ateş açtı. Akoda, polislerle çıkan çatışmada yaralandı.

Eşref Akoda ve Yemen Akoda, çağrılan ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan Eşref ve Yemen Akoda, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.