Eşini ve 2 oğlunu öldürmüştü! Bir oğlu da kayıp çıktı! Bastonlu seri katil!

BASTONLU KATİL! Son dakika: Eskişehir'de 2 oğlunu ve eşini öldüren caninin bir oğlu da kayıpmış

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DHA

Eskişehir´in İnönü ilçesinde oturan emekli uzman jandarma Mehmet Aslan (86), cumartesi günü eşi Fatma Aslan'ı tabancayla öldürdü.

BİR OĞLUNU ÖLDÜRDÜ ÖTEKİNİ YANINA ÇAĞIRDI Fotoğraflar, DHA ve İHA'dan alınmıştır. DHA'da yer alan habere göre evden çıkan Aslan, 20 kilometre uzaklıktaki Bilecik´in Bozüyük ilçesinde oturan oğlu Erol Aslan´ın evine gitti. Oğlunu da vurarak öldüren Mehmet Aslan, diğer oğlu Osman Aslan´ı da eve çağırdı.

POLİS TARAFINDAN YAKALANDI Apartman girişinde karşıladığı oğlu Osman Aslan´ı da tabancayla ağır yaralayan Mehmet Aslan, yürüyerek gittiği durakta minibüs beklerken polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı.

"KASTEN ÖLDÜRMEDEN" TUTUKLANDI Bozüyük Adliyesi´ne sevk edilen Mehmet Aslan, dün çıkarıldığı mahkemece `Kasten öldürme´ suçlamasıyla tutuklandı.

İKİNCİ OĞLU DA HAYATINI KAYBETTİ Birol Aslan, 10 yıl önce kaybolmuştu. Osman Aslan da tedavi gördüğü İnegöl Devlet Hastanesi´nde verdiği 3 günlük yaşam savaşını kaybetti.

ÜÇÜNCÜ OĞLU 10 YILDIR KAYIPMIŞ Kocası tarafından öldürülen Fatma Aslan. Mehmet ve Fatma Aslan çiftinin evli ve 2 çocuğu bulunan 3´üncü çocuğu Birol Aslan´ın (56) ise 2013 yılı haziran ayından bu yana kayıp olarak arandığı ortaya çıktı.

İŞE GİTMEK İÇİN EVİNDEN ÇIKTI HABER YOK Babası tarafından öldürülen Osman Aslan. Seyitgazi ilçesinde orman muhafaza memuru olarak çalışırken, işe gitmek için evinden çıkan Birol Aslan´dan bir daha haber alınamadığı, eşinin jandarmaya kayıp başvurusu yaptığı belirlendi. Yapılan çalışmalarda Birol Aslan´a ulaşılamadığı ifade edildi.