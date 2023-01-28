87 yaşındaki soğukkanlı katil kamerada! Oğlunu böyle vurmuş!

Eskişehir’in İnönü İlçesinde eşini ruhsatlı tabancasıyla öldüren 87 yaşındaki emekli asker Mehmet Aslan, ardından Bilecik’in Bozüyük ilçesine giderek orada yaşayan iki oğlundan birini öldürdü, diğerini ağır yaraladı.

Alınan bilgiye göre, İnönü ilçesi Erenköy Mahallesi'nde oturan emekli astsubay Mehmet Aslan (87), henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı eşi Fadime Aslan’ı öldürdü. Ardından Bilecik’in Bozüyük ilçesinde oturan oğulları Erol Aslan ve Osman Aslan’ın evlerine giden Mehmet Aslan, iki çocuğuna silahla saldırdı.