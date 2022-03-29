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Haberler Gündem 3. Sayfa Eşinin gözü önünde böyle öldürüldü
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Borç ödeme bahanesiyle çağırıp, eşinin gözü önünde böyle öldürdü

Konya'da Osman Özel, borç ödeme bahanesiyle çağırdığı Musa Yaman'ı eşi Hülya Yaman'ın gözleri önünde av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Yaşanan dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı

Eşinin gözü önünde böyle öldürüldü
Eşinin gözü önünde böyle öldürüldü
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DHA

Konya'nın Beyşehir ilçesinde Osman Özel (49), borç ödeme bahanesiyle çağırdığı Musa Yaman'ı (43) eşi Hülya Yaman'ın gözleri önünde av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 26 Mart günü saat 06.30 sıralarında Yeni Mahalle Seyran Caddesi'nde meydana geldi. Osman Özel, iddiaya göre, borç aldığı Musa Yaman'ı arayıp, ödeme yapacağını belirterek evine çağırdı. Süt toplama aracında şoförlük yapan Musa Yaman da eşi Hülya Yaman ile birlikte kamyonetle Özel'in evinin önüne gitti.

Elinde tüfekle evinden çıkan Özel, kamyonetin yanına yaklaşıp o sırada araçtan inmek isteyen Musa Yaman'a ateş açtı. Kanlar içinde kalan Yaman da elindeki bıçağı Özel'e savurarak karşılık vermek istedi. Bu sırada araçtan inen Hülya Yaman ise Özel'e engel olmaya çalıştı.

Çıkan arbede sonrası Yaman kanlar içerisinde yığıldı. Özel ise, bir süre bekledikten sonra evine geri döndü.

Hülya Yaman'ın ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık görevlileri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılan Yaman, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Yaman'ın cenazesi Beyşehir'e defnedildi. Aldığı bıçak darbeleri sonucu hafif yaralanan Özel ise tedavisinin ardından gözaltına alındı. Özel, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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