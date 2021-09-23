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Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA: Koca dehşetinde yaralanmıştı, kurtarılamadı
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Eşinin çalıştığı restoranı kurşunlamıştı, yaralanan işletmeci kurtarılamadı

Ankara'da Erkan Tunçbilek'in, eşi F.T.'nin çalıştığı restorana pompalı tüfekle ateş açması sonucu yaralanan 3 kişiden işletmeci Mevlüt Ali Arslan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

SON DAKİKA: Koca dehşetinde yaralanmıştı, kurtarılamadı
DHA

Ankara'da Erkan Tunçbilek'in (40), eşi F.T.'nin çalıştığı restorana düzenlediği pompalı tüfekli saldırı yaralanan 3 kişiden işletmeci Mevlüt Ali Arslan, hayatını kaybetti.

Erkan Tunçbilek, eşi F.T.'nin Sincan ilçesinde çalıştığı restorana 16 Eylül'de pompalı tüfekle ateş açmasının ardından saçmaların isabet ettiği restoran sahipleri Mevlüt Ali ve Ahmet Arslan kardeşler ile çalışanlardan Özgür Akkaya yaralandı. Erkan Tunçbilek, olay sonrası polis ekipleri tarafından yakalandı. Adliyeye sevk edilen Tunçbilek, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olayda ağır yaralanan 2 kardeşten Mevlüt Ali Arslan, bugün sabaha karşı tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Evli ve 3 çocuk babası Arslan'ın cenazesi, kılınan namazın ardından Cimşit Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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