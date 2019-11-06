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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Kıyı Ege ile Trakya'nın batısının yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın doğusu, İç Ege, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Rüzgarın ; Trakya'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 Km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının Türkiye genelinde artarak, mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney ve güneydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Trakya'nın batısı ile Kıyı Ege'de yer yer kuvvetli (40-60 Km/saat) esmesi bekleniyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu

ANKARA °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu

İZMİR °C, 24°C

Parçalı bulutlu, kıyı kesimleri yer yer çok bulutlu

ANTALYA °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 25°C

Az bulutlu

TRABZON °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

ERZURUM °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu