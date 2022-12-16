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Eski 2. Ordu Komutanı Adem Huduti'ye 12 yıl 6 ay hapis cezası

Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesi, eski 2. Ordu KomutanıAdem Huduti hakkında "Anayasayı ihlale teşebbüse yardım" suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırarak, tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Eski 2. Ordu Komutanı Adem Huduti'ye 12 yıl 6 ay hapis cezası
Adem Huduti'ye 12 yıl 6 ay hapis cezası
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Haber Merkezi

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin Malatya ayağıyla ilgili davada 15 yıl hapis cezasına çarptırılan dönemin 2. Ordu Komutanı Adem Huduti’ye verilen cezanın bozulmasının ardından yeniden yargılamada karar çıktı. Mahkeme Huduti’ye "Anayasa’yı ihlale teşebbüse yardım" suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırarak tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Ferdi Durdu’nun haberine göre, Malatya'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin davada yargılanan dönemin 2. Ordu Komutanı Adem Huduti, Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen 2018 yılındaki karar duruşmasında, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçuna yardım etmekten 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Yargıtay 16. Ceza Dairesi cezayı onarken Yargıtay Ceza Genel Kurulu, “yasal ve yeterli gerekçe gösterilmeksizin takdiri indirim uygulanmasına yer olmadığı” gerekçesiyle kararı bozdu.

Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yeniden görülen davanın karar duruşmasına Adem Huduti, tutuklu bulunduğu Sincan Cezaevi'nden SEGBİS aracılığıyla katıldı. Duruşma savcısı, bir önceki duruşmada verdiği mütalaasını tekrarlayarak, Huduti’nin tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti. Cumhurbaşkanlığı vekili avukat Bayram Taşkın, mütalaaya iştirak etmediklerini ifade ederek, sanığın iddianamedeki sevk raporları doğrultusunda cezalandırılmasını talep etti.

Huduti, mütalaaya ilişkin yaptığı savunmasında, “Bugüne kadar yaşanan süreçte düşman olarak görüldüğüm açıktır. Suçum, darbecileri öldürmeyip yargıya teslim etmemdir. Darbeciler 2. Ordu’da idareyi hiçbir zaman ellerine geçiremediler. Amaçlarını gerçekleştirememişlerdir. Darbecilere karşı hareket ettiğim ortadadır. İlk bilgileri aldıktan sonra durumu aydınlatmaya çalıştım ve ilk darbe karşıtı emrini verdim” dedi. Huduti, 6 yıl 5 aydır tutuklu olduğunu kaydederek, tahliyesine karar verilmesini talep etti. Sanık Adem Huduti’nin avukatı Ersin Oktay Huduti ise müvekkilinin darbeye ve Ankara’ya götürülmek istenmesine direndiğini, darbe gecesi 2. Ordu’dan dışarı çıkmak isteyenler için "vur" emri verdiğini ifade ederek, tahliyesini talep etti.

Mahkeme, Adem Huduti hakkında "Anayasayı ihlale teşebbüse yardım" suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırarak, tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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