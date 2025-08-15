Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Eski AK Parti Muğla Milletvekili Ali Boğa hayatını kaybetti | Son dakika haberleri

        Eski AK Parti Muğla Milletvekili Ali Boğa hayatını kaybetti

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı eski AK Parti Muğla Milletvekili Ali Boğa (76), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.08.2025 - 21:26 Güncelleme: 15.08.2025 - 21:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eski AK Parti Muğla Milletvekili Ali Boğa hayatını kaybetti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kaza, saat 16.00 sıralarında Antalya-Fethiye kara yolu Karaçulha Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Antalya'dan Fethiye yönüne giden V.K.'nin kullandığı otomobil, yaya geçidinden geçmeye çalışan AK Parti 24. Dönem Muğla Milletvekili Ali Boğa'ya çarptı.

        Kazada evli ve 3 çocuk babası Boğa, olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü V.K. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Alaska'daki tarihi zirveye saatler kaldı
        Alaska'daki tarihi zirveye saatler kaldı
        Heyecan sürüyor!
        Heyecan sürüyor!
        "Moskova'dan savaşı bitirmek için talimat yok"
        "Moskova'dan savaşı bitirmek için talimat yok"
        TFF'den Türkiye Kupası açıklaması!
        TFF'den Türkiye Kupası açıklaması!
        Bakanlıktaki memur zammı zirvesi sona erdi! Memur-Sen'den ilk açıklama
        Bakanlıktaki memur zammı zirvesi sona erdi! Memur-Sen'den ilk açıklama
        G.Saray'dan Günay'a yeni sözleşme!
        G.Saray'dan Günay'a yeni sözleşme!
        Şehit Ömer Halisdemir'in kızı teğmen oldu
        Şehit Ömer Halisdemir'in kızı teğmen oldu
        15 Ağustos 2025: Bugün ne oldu?
        15 Ağustos 2025: Bugün ne oldu?
        Şanlıurfa'daki vahşet, kadın cinayeti çıktı!
        Şanlıurfa'daki vahşet, kadın cinayeti çıktı!
        "Benfica'ya odaklandı"
        "Benfica'ya odaklandı"
        Şehit aileleri ve anneler dinlenecek
        Şehit aileleri ve anneler dinlenecek
        Gazlı içeceklerde fruktoz kullanımı dünyada nasıl?
        Gazlı içeceklerde fruktoz kullanımı dünyada nasıl?
        Ticari gayrimenkulde reel kayıp
        Ticari gayrimenkulde reel kayıp
        AI karakterlerin çocukların gelişimine tehdidi
        AI karakterlerin çocukların gelişimine tehdidi
        Sanal kumar ve bahis tehlikesi büyüyor
        Sanal kumar ve bahis tehlikesi büyüyor
        'Van'ın Müslüm Babası' görenleri şaşırtıyor
        'Van'ın Müslüm Babası' görenleri şaşırtıyor
        Cinsel saldırılara karşı bileklik
        Cinsel saldırılara karşı bileklik