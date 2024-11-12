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        Haberler Gündem Güncel Eski Azdavay Belediye Başkanı Osman Nuri Civelek'in şüpheli ölümü | Son dakika haberleri

        Eski Azdavay Belediye Başkanı Osman Nuri Civelek'in şüpheli ölümü

        Kastamonu'da, eski Azdavay Belediye Başkanı Osman Nuri Civelek, gölette ölü bulundu. Civelek'in ölüm nedeni, otopsinin ardından belli olacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2024 - 12:21 Güncelleme: 12.11.2024 - 12:21
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        Eski belediye başkanının şüpheli ölümü
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        Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde eski belediye başkanı Osman Nuri Civelek'ten haber alamayan yakınları, dün akşam saatlerinde güvenlik güçlerine kayıp ihbarında bulundu.

        Bunun üzerine İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ile AFAD ve UMKE ekipleri tarafından arama çalışması başlatıldı.

        Çalışmalar sonucunda Civelek'in aracı, Suğla Yaylası'nda bulundu.

        Ekipler, yayladaki gölette yaptıkları aramada, Civelek'in cesedine ulaştı. Bot yardımıyla sudan çıkarılan Civelek'in cenazesi, ambulansla Azdavay Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

        Jandarma ekipleri, Civelek'in otomobilinde inceleme yaptı. Civelek'in ölüm nedeni, otopsinin ardından belli olacak.

        OSMAN NURİ CİVELEK KİMDİR?

        Evli ve 3 çocuk babası Osman Nuri Civelek, 2004-2024 yıllarında Azdavay Belediye Başkanı olarak görev yaptı. 2024'teki yerel seçimlerde de AK Parti'den aday olan Civelek kazanamamıştı.

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        #kastamonu
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