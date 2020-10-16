Eski bakanın iş yerine saldıranlar yakalandı

Bolu'da tartışmaya neden olan karar durduruldu

İHA

Spordan Sorumlu eski Devlet Bakanı ve Trabzonspor eski başkanlarından Mehmet Ali Yılmaz'ın onursal başkanı olduğu holding binasına yönelik düzenlenen saldırının failleri yakalandı.

İHA'nın haberine göre, Spordan Sorumlu eski Devlet Bakanı ve Trabzonspor eski başkanlarından Mehmet Ali Yılmaz'ın onursal başkanı olduğu İstanbul'daki holding binasına 15 gün arayla iki ayrı saldırı düzenlendi. Saldırganlar, saldırının birinde el yapımı bomba kullandı.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Küçükçekmece'de faaliyet gösteren söz konusu şirkete yönelik 20 Eylül'de yapılan silahlı saldırı ile yine aynı firmaya 4 Ekim'de yapılan bombalı saldırı olaylarına ilişkin geniş çaplı çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını tek tek izleyen polis, bombalı eylemde kullanılan araç ile iki ayrı olayı gerçekleştiren şüphelilerin kimlik bilgilerini belirledi.

Yapılan tespit çalışmalarının ardından geçen salı günü Esenler, Gaziosmanpaşa, Şişli ve Esenyurt'ta belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Baskın yapılan adreslerde, bombalı ve silahlı saldırıları gerçekleştirdiği tespit edilen U.E. liderliğindeki organize suç örgütü adı altında eyleme katılan S.B., Y.D., G.E.S., A.K., F.Ç. adlı şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan ve emniyette ifade işlemleri tamamlanan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.