Eski Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'ya 27 yıl hapis

Brezilya Yüksek Mahkemesi Birinci Dairesi, Bolsonaro'nun Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva hükümetine darbe girişimiyle yargılandığı davada suçlu bulunmasına karar verdi.

AA'nın haberin göre; mahkemede davaya bakan 5 yargıçtan 4'ü Bolsonaro'yu suçlu buldu ve aşırı sağcı eski devlet başkanı, 27 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Bolsonaro, "şiddet yoluyla demokratik hukuk düzenini ortadan kaldırmaya teşebbüs, darbe girişimi, silahlı suç örgütüne üyelik ve kamu ile korunan mirasa zarar verme" suçlarından mahkum edildi.

Yerel basına göre, mahkeme Bolsonaro'nun yanı sıra diğer 7 sanığa da 2 yıl ile 26 yıl arasında değişen hapis cezaları verdi.

REKLAM

Brezilya basını, Bolsonaro aleyhindeki davaları ve verilen kararı, Brezilya tarihinde demokratik kurumlara yönelik suçlamalarla hiçbir eski başkanın benzer şekilde mahkum edilmemesi nedeniyle "tarihi" olarak nitelendiriyor.

Yüksek Mahkeme Birinci Daire Başkanı Cristiano Zanin, yaptığı açıklamada, sanıklar hakkındaki delillere vurgu yaptı.

Zanin, "Deliller, sanıkların demokratik hukuk devletini yıkmayı amaçladıklarını ortaya koyuyor. Savcılık, hiyerarşik şekilde örgütlenmiş bir suç örgütünü, Bolsonaro'nun iktidarda kalmasını sağlamak amacıyla hangi suç yöntemi olursa olsun kullanmaya odaklanan bir proje etrafında tatmin edici biçimde tanımlamayı başardı." ifadelerini kullandı.