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Eski Diyanet İşleri Başkanı M. Said Yazıcıoğlu'ndan açıklamalar

Eski Diyanet İşleri Başkanı Mustafa Said Yazıcıoğlu, Habertürk'ten Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtlıyor...

Mustafa Sait Yazıcıoğlu
HABERTURK.COM

Habertürk'te Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtlayan eski Diyanet İşleri Başkanı Mustafa Said Yazıcıoğlu, Ramazan ayı başta olmak üzere gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

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Yazıcoğlu'nun sorulara verdiği yanıtlar şöyle:

MEHMET AKİF ERSOY: Ramazan ayını idrak ediyoruz. Bir salgın tehdidi ile karşı karşıyayız. İslam'ı algılayışımız, yaşayışımızla ilgili buna dair gözlemleriniz. Neden uzaklaştık?

MUSTAFA SAİD YAZICIOĞLU: Burada söyleyeceğim düşüncelerimin bütün sorumluluğu bana aittir. Hiç kimseyle hesabım kitabım yoktur. Uzun yıllar tecrübelerden süzülmüşleri burada aksettirmek istiyorum. Bir polemik vesaire konusu olsun istemem. Bu sene Ramazan biraz buruk geçiyor. Ramazan deyince teravihle beraber bir kısım güzellikler, İstanbul'da, Sultanahmet'te iftarlarıyla coşkulu kutlanan bir ay. Bu sene herkes evinde kutluyor. Bunun da hikmetleri vardır. Önemli bir süreçten geçiyoruz. Bir uluslararası salgınla karşılaştık. Ramazan ayı muhasebe ayıdır. İnsan hayatını koşuşturmacısı içerisinde pekçok şey yapar. Ama durup da 'nereden geldim, nereye gidiyorum' diye muhasebe yapması lazım zaman zaman. Ramazan çok farklı bir ay. Kur'an'ın indiği ay. İçsel onarımın yapılması gereken bir ay. Bir an durup muhasebe gerekir. Ticaret yapanlar yılda bir ne geldi, ne gitti bilançolarını hazırlarlar. İnsanların muhasebe yapmasında fayda var. Üzücü dediğim hadise biraz da bunu tetikliyor.

ERSOY: Siz eski Ramazanlar diyor musunuz?

YAZICIOĞLU: Her dönemin kendine göre özellikleri var. Eskiye nostalji çok fazlalaştı. Doğayı tahrip ettik, dünyayı yaşamaz hale getirdik. Bu pandemi dolayısıyla trafik yok, insanlar dışarı çıkmıyor. Havanın temizlendiği, semanın ak pak haline geldiği, hatta ozon tabakasının da yavaş yavaş kapanmakta olduğu söyleniyor. Felaket de artı şeylere yol açabiliyor. Bundan sonraki Ramazanların bu Ramazan'ın verdiği derslerle karşılayabiliriz.

ERSOY: Neyi kaçırıyoruz? Yanlış anlattığımız bir şey var mı İslam adına?

YAZICIOĞLU: O kadar çok şey var ki. Dini topluma gerektiği gibi anlatamadık. Dini çok ibadet ağırlıklı anlattık. Yanlış anlaşılmak istemem. Namaz üzerinde durulması gereken bir ibadet ama duruş şeklimiz zannediyorum istenen faydayı vermedi. Namaz insanı bir yere götürür, ahlaklı bir insan yapar. Bunu ne derece sağlıyoruz orada sıkıntılarımız var. O kadar farklı şekilde sunduk ki, yani namazı kılan işi bitiriyor gibi algılandı. Namaz Allah'la kul arasında bir şeydir. Benim namazımın size ne faydası ne de zararı olur. Asıl olan insanın gündelik hayatta yapıp ettikleridir. İşin toplumsal boyutudur. Namaz dinin direğidir. Allah'la kul arasında görülecektir. Namaz kıldım diye 'artık ben oldum' havasına girinmez. Ama biz şekli boyutla daha çok ilgilendik. En ufak iş de büyüktür. Yaptığı işin hakkını vermektir asıl olan.

İbadetleri çok öne çıkınca, sanki ibadeti yapınca geriye bir şey kalmıyor gibi bir izlenim var bende. Halbuki yapılan işin hakkının verilmesi lazımdır. İnsan yaşayacağı ömür ne kadarsa bunu insanca yaşasın, kul huzurlu ve mutlu şekilde yaşasın. Herkes yaptığı işin hakkını verecek ki resim tamamlanacak. Onun için ibadetleri anlatırken sade ritüelleri öne çıkararak değil de, bir bütün olarak öne çıkartmak gerekirdi.

ERSOY: Kim yapmalıydı bunu?

YAZICIOĞLU: Başta Diyanetimiz, ben de o sorumluluğu taşıdım. İlahiyat fakültelerimiz, bilim üretiyorlar. Diyanet ile İlahayat arasında olduğu gibi bağı kuramadık maalesef. Diyanet, topluma ışık tutacak çalışmaları İlahiyat'tan ilahiyattan talep edebilir. Bu bağı kuramadık biz.

ERSOY: Çok değerli din alimleriyle sohbet ettiğimizde mesela Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu kuruldu. Diyanet'te böyle bir istişare kurulu, daha önce başkanlık yapmış olanlarla. Görüşür müsünüz?

YAZICIOĞLU: Zaman zaman görüşürüz ama böyle bir kurumsal bir şey yok. Dışarıya çıktığınız zaman daha sakin, objektif olaylara bakabiliyorsunuz. Güzel bir şey söylediniz. Zaman zaman bir araya geliyoruz. İstişare mahiyetinde, ilahiyat fakültesinden kişiler, eski başkanlar. Kurumsal bir şekilde olmuyor.

ERSOY: Evlatlarınızla, torunlarınızla sohbet ediyorsunuzdur mutlaka. Bu sohbetlerle, gençlerle sohbetlerde DEAŞ, FETÖ, El Kaide gibi yapılar, dini istismar eden gruplar, bunların dünyaya yaydığı İslamofi. Size ne diyorlar. Bir haksızlık, bir anlatamamışlık...

YAZICIOĞLU: Söylediğiniz şeyler büyük problemler. Herkesi üzüyor. Bu Kur'an-ı Kerim elimizde bir kitap. Bu kadar hocalar biri öyle, biri böyle diyor. Niye hepsi ortaya koymazlar da biz de birlikte yürüyelim deniyor.

ERSOY: Hakikat tekelciliği, yeni anlama biçimi. Müslüman kimdir?

YAZICIOĞLU: Müslüman Allah'a teslim olmuş kimsedir. Ama nasıl teslimiyet? Gençlere şunu söylemek isterim; artık dünya ile içiçeler. Dünyayla olan biteni Türkiye'de olan biteni takip ediyorlar. Olumsuz çok şeyler olabiliyor.
Mesela siyasetten gördükleri bir yanlışı, 'bir muhafazakar yönetim nasıl böyle yapar' gibilerinden, halbuki siyasetin de yanlışları olabilir. Onun yanlışını dine hamletmek doğru bir şey değil. Dinde farklı algılar var. Onlara küsüp de dine cephe almak doğru bir şey değil. Farklı yorumlara bakıp, en sonunda kendinin araştırması-karıştırması lazım. Bu pire yorgan meselesine benzer. Bir yanlışlığı görüp de 'Bir dindar, muhafazakar insan bunu yapıyor, o zaman ben bu işte yokum' diye bir şey olmaz. Dinin özünü kavramada bizim sıkıntılarımız var. Bir metodolojiden yoksunuz. Herkes kendine göre bir üsul tutturmuş. Bunun çok farklı boyutları var. Metodolojik üsluba sahip olmamız lazım. İki eski Diyanet İşleri Başkanımız konuya ciddi şekilde el atmışlardı. Ali Bardakoğlu hocamız ekibiyle birlikte çok ciddi araştırmalar yapıyor. Mehmet Bey, Ankara'da enstitü kurdu. Bunlar çok güzel gelişmeler. Herkes okuduğu, kendine göre tutturduğu bir yoldan giderse, işte İŞİD de, El Kaide'de öyle yapıyor, alına eline palayı yürüyor. İslam dünyasında iki tip anlayış var. Bizim eski fukahamız Allah onlardan razı olsun bize birçok külliyat bırakmışlar. Bir şey lazım olunca orayı açar buluruz anlayışı. Halbuki bu fukaha gerçekten büyük emek vermişler. Ama bunlar asırlarca yapılan çalışmalar. Din eşittir fıkıh değildir. Fıkıh o dönemin müçtehitlerin oluştudukları, geliştirdikleri bir kısım çözüm önerileridir. Onlar o dönemin şartlarına göre önermişler. Oradaki bir kısım çözümler bize uyuyorsa eyvallah ama uymuyorsa aynı gayret de bize de düşer. Kur'an bir ilahi kitaptır. İlanihaye devam edecektir. Herkese hitap eden tarzı vardır. Bir kısım ayetler yoruma açıktır. Yorum sahipleri birbirini kınamak yerine 'Benim okumalarımdan anladığım budur' derse çok daha hayırlı bir iş yapılmış olur.

Biz insanımızı 3-4 asır öncesine götürmeye çalışıyoruz. Bugünün insanının önünü açacağız biz. Biz 7-8-9-10. asırlarda İslâm medeniyeti var. Felsefe, tabii bilimler, astronomide ve birçok alanda. İnanılmaz filozoflar yetiştirdik. Yunan felsefesi bir merhaledir. Bizim filozoflar Yunan felsefesinde yapılan yorumları tercüme yoluyla edindiler ve onu çok aştılar. İbn-i Sina'nın 'Şifa'sı uzun yıllardır Batı üniversitelerde okutulmuştur. Biz bu gelişmeyi sağladığımızda Batı engizisyonla uğraşıyordu. Onlar az çok çözüme ulaştırdılar biz kendimizi tekrar edip üretemez olduk.

ERSOY: Din devlet ilişkisi nasıl oldu?

YAZICIOĞLU: Din devlet ilişkisi Batı'da da problemlidir. Fransız İhtilali'nden sonra 'bu alanları biz ayıralım' dediler ve din ile devleti ayırarak laiklik dediler adına. Bir konsensüse, uzlaşıya vardılar, laiklik dediler kendilerine göre gittiler. Bizde peygamberimizden sonra 4 halife dönemi. Kur'an'da din devleti, şeriat devleti diye bir kavram yok. Yönetimle ilgili ilkeler var. Bunlar istişaredir. İstişare yakın çevreyle olur, biraz daha genişletilir. Ondan sonrası adalettir. Adalet çok önemli kavram. 'Benden yana' olana adalet değil herkese. Üçüncüsü liyakat ve ehliyettir. Bir makama birisi geleceği zaman en iyi o işi kim yapar, aranıp bulunur. Soyuna, sopuna, orasına, burasına bakılmaz. O kişiye büyük sorumluluk verdiğin zaman bütün insanların ondan istifada etmesi lazım. Ondan sonra itaat. Seçtiğimiz Ululemre itaat edeceksiniz. İtaat olmazsa kaos, anarji olur. 4 halifenin geliş şekilleri farklı farklıdır.

Kur'an'da hüküm olmadığı için. İlkeler konmuştur. Devlet siyaseti dini değil siyasi bir konudur. Dini temeli yoktur. Ama bu işi yaparken Kur'an'ın koyduğu ilkeler var. Evrensel ilkelerdir bunlar. İstişare, adalet. Peygamberimiz vefatından önce hiçbir zaman 'Benden sonra şöyle yapın' diye beyanı yok. Devlet yönetimi meselesi dini değil siyasi konudur. Ama dinin belirlediği bir çerçeve var. İlkeler ve kriterler var. İnsanların ferasetine bırakılmıştır bu iş. Din devleti, şeriat devleti diye bir şey çıkmaz bundan. Ülkeyi yönetecek en likayatli, adil, istiraşereye değer veren yönetim ortaya koyar. Emevi biraz gayrimeşru bir şekilde işe el koydu. Meşruiyetini temellendirmek için can alıcı kavramların içini boşalttı. Kader gibi, takdiri ilahi gibi. 'Allah'ın takdiri böyleydi, ne yapalım' diyerek işi efsunlaştırdı. Kendi sorumluluğunu aşkın bir varlığa öteleyerek aradan sıyrılmış oldu. Dini olumsuz etkiledi. Bu takdiri ilahi kavramı can alıcı kavramdır. Bir tedbirsizlik dolayısıyla ortaya felaket çıktığında takdiri ilahiye bağlanır zaman zaman. Mesela deprem yaşadık, yaşıyoruz. Allah korusun İstanbul için sürekli alarm verilir. Bu işle uğraşan bilim adamlarımız var. Bilim diyor ki, fay hatları var, Kuzey Anadolu vs. Çok ince detaylarına kadar bilinir. Dolayısıyla bu fay hatları üzerinde yerleşim olmaz. Şayet yapacaksanız ona göre statiği, hesabı olur. Bunları biz yapmayız, bilim 'yapmayın, etmeyin, dere yataklarına inşaat yapmayın' diyor. Bizim Trabzon'da dereler eskiden çağıl çağıl yaparlardı. Derenin üzerinde adacık kalmış, onun üzerine 5 katlı dikmiş. Yarın sel olunca bunu takdire ilahiye bağlarsak haşa Allah'a bühtanda bulunuruz.

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