        Eski eşler Chris Pratt ve Anna Faris yoksullara yemek dağıtmak için buluştu

        Eski eşler Chris Pratt ve Anna Faris yoksullara yemek dağıtmak için buluştu

        2017'de boşanan Chris Pratt ile Anna Faris çifti, yoksullara yemek dağıtmak için bir araya geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.12.2025 - 12:16 Güncelleme: 01.12.2025 - 12:20
        Eski eşler hayırlı bir iş için buluştu
        Chris Pratt ve eski eşi Anna Faris, toplum içinde nadiren olan buluşmalarından birini gerçekleştirdi. Sekiz yıllık evliliğin ardından 2017'de ayrılan ikili, Los Angeles'ta yoksullara yemek dağıtmak üzere bir araya geldi.

        13 yaşında Jack adında bir oğulları olan Chris Pratt ve Anna Faris, yardım için buluşmalarında birbirlerine sarılırken görüntülendi.

        Chris Pratt, yemek yardımı etkinliğine oğlu Jack'le katıldı
        Chris Pratt, yemek yardımı etkinliğine oğlu Jack'le katıldı
        Aynı yardım etkinliğinde, Chris Pratt'in şimdiki eşi Katherine Schwarzenegger'in de bulunduğu öğrenildi.

        Christ Prat ve eski eşi Anna Faris
        Christ Prat ve eski eşi Anna Faris

        46 yaşındaki Chris Pratt ile Arnold Schwarzenegger'in 35 yaşındaki kızı Katherine Schwarzenegger'in 5 yaşında Lyla, 3 yaşında Eloise ile 1 yaşında Ford adlarında üç çocuğu bulunuyor.

        Chris Prat, ilk evliliğinden olan oğlu Jack ve şimdiki eşinden olan üç çocuğuyla fotoğrafını 'Minnettarım' notuyla paylaştı
        Chris Prat, ilk evliliğinden olan oğlu Jack ve şimdiki eşinden olan üç çocuğuyla fotoğrafını 'Minnettarım' notuyla paylaştı

        Chris Pratt ve Anna Faris ikilisi, haziran ayında oğulları Jack'in altıncı sınıf mezuniyet töreni için bir araya gelmişti. Faris, 2022'de eski eşi ve onun şimdiki eşi Katherine Schwarzenegger ile yakın ilişkilerinden bahsederken, "Beni çok koruyorlar ve ben de onları korumak istiyorum. Desteklerine çok minnettarım" demişti.

        Chris Prat ve Katherine Schwarzenegger 2018'den bu yana birlikte
        Chris Prat ve Katherine Schwarzenegger 2018'den bu yana birlikte
