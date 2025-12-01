Eski eşler Chris Pratt ve Anna Faris yoksullara yemek dağıtmak için buluştu

Chris Pratt ve eski eşi Anna Faris, toplum içinde nadiren olan buluşmalarından birini gerçekleştirdi. Sekiz yıllık evliliğin ardından 2017'de ayrılan ikili, Los Angeles'ta yoksullara yemek dağıtmak üzere bir araya geldi.

13 yaşında Jack adında bir oğulları olan Chris Pratt ve Anna Faris, yardım için buluşmalarında birbirlerine sarılırken görüntülendi.

Chris Pratt, yemek yardımı etkinliğine oğlu Jack'le katıldı

Aynı yardım etkinliğinde, Chris Pratt'in şimdiki eşi Katherine Schwarzenegger'in de bulunduğu öğrenildi.

Christ Prat ve eski eşi Anna Faris

46 yaşındaki Chris Pratt ile Arnold Schwarzenegger'in 35 yaşındaki kızı Katherine Schwarzenegger'in 5 yaşında Lyla, 3 yaşında Eloise ile 1 yaşında Ford adlarında üç çocuğu bulunuyor.

Chris Prat, ilk evliliğinden olan oğlu Jack ve şimdiki eşinden olan üç çocuğuyla fotoğrafını 'Minnettarım' notuyla paylaştı

Chris Pratt ve Anna Faris ikilisi, haziran ayında oğulları Jack'in altıncı sınıf mezuniyet töreni için bir araya gelmişti. Faris, 2022'de eski eşi ve onun şimdiki eşi Katherine Schwarzenegger ile yakın ilişkilerinden bahsederken, "Beni çok koruyorlar ve ben de onları korumak istiyorum. Desteklerine çok minnettarım" demişti.

Chris Prat ve Katherine Schwarzenegger 2018'den bu yana birlikte